Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne: Platz für 800 Flüchtlinge

Berlin. In die seit einigen Wochen geplante Reaktivierung der ehemaligen Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Wilhelmstadt scheint Bewegung zu kommen. Wie Sozialstadtrat Gregor Kempert (SPD) der Berliner Morgenpost bestätigte, plant der Senat, vier Gebäude der Anlage für Flüchtlinge aus der Ukraine herzurichten. „In jedem haben 200 Menschen Platz“, so Kempert. Damit könnten 800 Geflüchtete in Spandau Zuflucht finden.

Die ehemalige Kaserne der britischen Streitkräfte war bereits während der Flüchtlingskrise 2015/16 Ankunftszentrum und soll bis frühestens 2026 Standort für mehrere Einheiten der Bundespolizei werden, darunter die Eliteeinheit GSG9. Zuletzt erst war auch das Containerdorf am Rohrdamm als Unterkunft in Spandau reaktiviert worden.

Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Wilhelmstadt ist marode

Allerdings steht im Falle der Kaserne noch kein konkreter Zeitplan. „Wir stehen aber in direktem und stetigen Kontakt zum Berliner Flüchtlings-Koordinator Albrecht Broemme“, sagt Kempert. Das Problem: Die Räumlichkeiten der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne sind marode, bis zu 1500 Menschen hätten hier eigentlich Platz. Vermutlich müssten deswegen extra Container für Küchen und Sanitäranlagen errichtet werden, glaubt Kempert.

