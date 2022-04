Edeka eröffnet größtes Berliner Center in Spandau

Berlin. Zum Start gab es für jeden weiblichen Besucher eine in Edeka-Gelb gehaltene Rose. Davon mussten einige auf Lager gewesen sein: Viel Andrang herrschte am Donnerstag, als die Edeka-Gruppe ihr neustes Center in Berlin im Tiefgeschoss der Spandau Arcaden eröffnete. Die großflächige Werbung - Motto: „Der Neue ist da“ - rund um den Bahnhof Spandau wird hierfür wohl maßgeblich verantwortlich gewesen sein.

Mit 4200 Quadratmetern Fläche ist es der größte Standort des genossenschaftlich organisierten Unternehmensverbandes in der deutschen Hauptstadt. Mehr als 60.000 Produkte können hier nun angeboten werden. 73 regionale Lieferanten tragen ihren Teil zum Sortiment bei. „Wir haben momentan schon 94 Mitarbeiter“, sagt Filialenleiter Tino Fiedler, „wollen aber auf bis zu 120 aufstocken.“ Zur Eröffnung ließen sich auch der Chef der Spandauer Wirtschaftsförderung, Patrick Sellerie, und Sozialstadtrat Gregor Kempert (SPD) blicken. Letzterer bekam gleich 1000 Euro für gemeinnützige Zwecke vom Unternehmen gespendet.

Edeka-Verkaufschef: Preise werden zwangsläufig erhöht werden müssen

„Wir freuen uns sehr über diesen ganz besonderen Neuzugang“, schwärmt auch Centermanager Oliver Heuchert. Die Freude ist so groß, da die Räumlichkeiten in der untersten Ebene des Einkaufszentrums fast ein Jahr lang leer standen. Zuvor waren sie von einer Real-Filiale angemietet worden. In knapp acht Monaten ist nun ein großzügig gestaltetes Edeka Center entstanden - natürlich mit einem Bild der Zitadelle an den Kassen, um den regionalen Bezug herzustellen. Center, das bedeutet im Gegensatz zu einem normalen Edeka-Supermarkt: Mehr Fläche, mehr Sortiment, eine höhere Preisspanne und Qualität der einzelnen Produkte sowie frisch zubereite Spezialitäten. Die Preise für Lebensmittel waren dabei auch erntes Thema im freudigen Anlass, während der Verkaufsleiter Berlin, Peter Farbacher, vorbei an Frischetheke, Fischmarkt, Show-Bäckerei und Metzgerei führte.

„Ich gehe davon aus, dass die Preise der vom Ukraine-Krieg betroffenen Produkte noch weiter steigen werden“, sagte er. Am Dienstag erst hatte Rewe-Chef Lionel Souque in Köln verkündet, die Teuerungen in der Industrie nicht mit Preiserhöhungen im eigenen Sortiment ausgleichen zu wollen und stattdessen auf Einsparungen in den Lieferketten, bei Verpackungen, Strom und Heizung zu setzen. Das wiederum hält Farbacher für auf Dauer nicht durchführbar, eine solche Stratege öffentlich verkündet, hätte er jedenfalls nicht. „Auch wir als Edeka-Gruppe haben ja zunächst 3 Millionen Euro an Subventionen in unsere Produkte gepumpt, um die Teuerung nicht 1:1 auf die Kundinnen und Kunden weitergeben zu müssen und damit eine geringere Mage in Kauf genommen“, so Farbacher.

„Niemand in Deutschland muss fürchten, zu verhungern“

Nur könne das weder Edeka noch einer der führenden Markt-Konkurrenten lange durchhalten. „Schon jetzt mussten wir bei einzelnen Produkten die Preise erhöhen“, sagt der Verkaufsleiter. Auch sei die Lage der Lieferketten aufgrund des Krieges nach wie vor dynamisch. „Einzelne Produkte werden schon weniger“, sagte er, „Sonnenblumenöl und Mehl etwa.“ Dennoch müsse gerade in Deutschland niemand fürchten, zu verhungern: „Aber das Problem ist gerade für den globalen Süden ein ernstes, viele Schwellenländer waren und sind auf die Ukraine als Lebensmittel-Lieferant angewiesen.“

