Staugefahr von Spandau bis in die Berliner City

An Nonnendammallee und Heerstraße sorgen Baustellen noch einige Zeit für Beeinträchtigungen und Rückstaus. Was dahinter steckt.

Berlin. Baustellen auf zwei der wichtigsten Hauptverbindungen des Bezirks Spandau in Richtung der Berliner Innenstadt verlangen Pendlern auch in den nächsten Tagen noch einiges an Geduld ab. Schon jetzt berichten Betroffene zu Stoßzeiten von teilweise eineinhalb Stunden, die sie stadtaus- und stadteinwärts zusätzlich einplanen müssen. Wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte, wird es aufgrund von Bauarbeiten rund um den Ferdinand-Friedensburg-Platz aber noch voraussichtlich bis zum Monatsende erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Haselhorst geben.

Auch interessant: Autofahrer an der Rauchstraße brauchen noch Geduld

So musste hier zur Beseitigung einer Havarie am Gasnetz bereits in der vergangenen Woche eine Fläche im Kreuzungsbereich von Nonnendammallee und Daumstraße für den Verkehr gesperrt werden. Die Notfallmaßnahme wurde erforderlich, um den Schaden am Gasnetz unterhalb der Fahrbahn zu beheben, heißt es aus dem Bezirksamt, und wurde von der Senatsumweltverwaltung angeordnet. Bis zum Abschluss der Arbeiten, die spätestens am 31. März 2022 beendet sein sollen, ist die Nonnendammallee im Kreuzungsbereich in westlicher Fahrtrichtung daher auf einen einzigen Fahrstreifen verengt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bezirksamt empfiehlt Umfahrung der Baustelle an der Nonnendammallee

Zudem ist das Linksabbiegen vom Ferdinand-Friedensburg-Platz in die Straße Am Juliusturm nicht mehr möglich. Das Wenden ist für Kraftfahrzeuge aus Richtung Spandau letztmalig in Höhe des BMW-Motorradwerkes oder weiter östlich vor der Kreuzung Paulsternstraße/Otternbuchtstraße möglich. „Es wird empfohlen, den gesamten Bereich werktags möglichst weiträumig zu umfahren, da es auf der Nonnendammallee in Fahrtrichtung Spandau immer wieder zu erheblicher Rückstaubildung kommt“, heißt es aus dem Bezirksamt.

Zum Thema: Mehr Verkehrssicherheit in Spandaus Süden

Zeitgleich ist auf der für den morgendlichen Berufsverkehr ebenso wichtigen Heerstraße in Höhe Siemenswerderweg stadteinwärts der rechte Fahrstreifen gesperrt. Laut Angaben der Verkehrs-Informationszentrale Berlin (VIZ) sollen die Bauarbeiten hier voraussichtlich sogar noch bis zum 8. April andauern.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.