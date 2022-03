Ohne Bürgerdeputierte kein Ausschuss

Berlin. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ruft das Bezirksamt die Spandauerinnen und Spandauer dazu auf, sich als Bürgerinnendeputierte und Bürgerdeputierte für den Ausschuss für Partizipation und Integration der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 10. April. Momentan gibt es noch zu wenig Interessenten, als dass sich der Ausschuss überhaupt hätte konstituieren können. „Für den Partizipationsausschuss sind mittlerweile 10 Bewerbungen eingegangen“, sagt Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner (SPD). Der Ausschuss könne aber erst seine Arbeit aufnehmen, wenn alle 12 Bürgerdeputiertenstellen - 6 Hauptvertreter und 6 Stellvertreter - von der BVV gewählt worden sind.

Somit fehlen noch immer zwei Bewerbungen, um die benötigte Anzahl an Vertretern zu erreichen. „Gemäß der veröffentlichen Aufrufes sind wir aber guter Hoffnung, dass wir alle Kandidatinnen und Kandidaten bis zur verlauteten Frist zusammenbekommen werden“, so Brückner. Nach dem Gesetz zur Neuregelung der Partizipation im Land Berlin von Juli 2021 werden die Bürgerdeputierten nicht mehr wie bisher von der BVV vorgeschlagen, sondern müssen von Trägern oder Vereinen empfohlen werden. „Noch gibt es keine anderen Lösungen“, sagt Brückner, „der Senat ist über die aktuelle Situation in Spandau und den anderen Bezirken, wo es ähnlich aussieht, informiert worden. Alle Beauftragten sind mit ihm im Gespräch.“

Jugendhilfe-Ausschuss konstituiert sich am 29. März

Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, die auf der Öffentlichen Liste zur Wahl des Landesbeirats für Partizipation geführt sind, dürfen Vorschläge für Bürgerdeputierte unterbreiten. Wenn ein Verein oder eine Organisation sich in diese Liste eintragen lassen möchte, können die dafür erforderlichen Antragsunterlagen per E-Mail an integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de angefordert werden.

Zuletzt hatte es in Spandau ähnliche Schwierigkeiten mit den Bürgerdeputierten des Jugendhilfe-Ausschusses gegeben. Die BVV hat die stimmberechtigten Deputierten und ihre Vertretungen aber mittlerweile gewählt. Die Konstituierung des Ausschusses findet am 29. März statt.

