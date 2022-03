Ukraine-Geflüchtete: Sozialamt Spandau stockt Personal auf

Wie hier in Prenzlauer Berg stehen täglich hunderte Ukrainer vor den Sozialämtern Berlins wegen den ihnen zustehenden Sachleistungen an.

Berlin. Das Sozialamt Spandau erhält 25 zusätzliche Stellen, um die Arbeitslast, die in Folge des Kriegs in der Ukraine täglich anfällt, bewältigen zu können. „Die Stellen sind zunächst befristet“, sagt Bezirkssozialstadtrat Gregor Kempert (SPD) gegenüber der Berliner Morgenpost. „20 davon unterstützen bei der Registrierung und Ausgabe der Sozialleistungen, fünf sind für ukrainische und russische Sprachmittler vorgesehen.“ Diese Entscheidung habe das Bezirksamt in einer gemeinsamen Dringlichkeitssitzung am Freitag getroffen.

Hilfe gibt es dabei auch vom Land Berlin. „Die Stellen werden rückwirkend gegenfinanziert über die Basiskorrektur des Landes“, so Kempert. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen täglich circa 30.000 ukrainische Flüchtlinge in Berlin an. Zu Hunderten stehen die Menschen seit Dienstag stundenlang vor den Sozialämtern der Bezirke, um die ihnen als Kriegsflüchtlinge zustehenden Leistungen zu erhalten. Oft müssen Wartende aufgrund des Personalmangels der Behörden auf den nächsten Tag vertröstet werden.

