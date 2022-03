Wieder brennt es in Staaken: Brandserie reißt nicht ab

Erneut hat es in einer Hochhaussiedlung in Staaken gebrannt. Es sind mittlerweile Fall 76 und 77 der Serie von Brandstiftungen.

Berlin. Die Bewohnerinnen und Bewohner Spandaus müssen weiter in Angst leben. In der Nacht zu Donnerstag legten Unbekannte erneut Feuer in den Kellern in einem elf- und einem 13-geschossigen Wohnhaus am Blasewitzer Ring. Eine Anwohnerin bemerkte die Brände gegen zwei Uhr und alarmierte die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte musste zwölf Menschen in Sicherheit bringen, von denen drei eine leichte Rauchgasvergiftung und vor Ort ambulant behandelt wurden. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, sodass sie nicht auf andere Gebäudeteile übergingen. Knapp zwei Stunden später stellten Polizeibeamten ein weiteres Feuer im Keller eines nahe gelegenen Mehrfamilienhauses fest. Verletzt wurde dadurch niemand.

Die Spandauer Brandserie dauert bereits seit Herbst 2021 an. Die Feuer wurden, wie auch in den beiden jüngsten Fällen, meist in den Kellern von Hochhäusern gelegt. Die Polizei spricht laut Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) von bereits 75 Taten in Staaken und Wilhelmstadt, die der Serie zuzurechnen sind – die aus der vergangenen Nacht noch nicht mitgezählt.

Spandauer Brandserie: Polizei hat bisher keine Verdächtigen ermittelt

Die Beunruhigung im Kiez ist groß. Die Mieter forderten zuletzt einen Sicherheitsdienst. Der Vermieter, die landeseigene Gewobag, lehnt das bislang konsequent ab. Zuletzt hatte auch Spranger die Gewobag dafür kritisiert.

Die Polizei konnte bisher keine Tatverdächtigen ermitteln. Anfang Januar wurde beim Berliner Landeskriminalamt (LKA) eine eigene Ermittlungsgruppe, die EG „Quartier“ eingerichtet. Es gebe verdeckte Ermittler, eine mobile Polizeiwache, Präsenzstreifen der Polizei und Präventionsteams, heißt es seitens der Polizei.

Inzwischen wurde eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Spranger forderte die Wohnungsbaugesellschaften dringend auf, herumliegenden Müll in den Häusern schneller zu entsorgen und Hausmeister und Wachleute einzusetzen. Zuletzt wurde im Januar ein 16-Jähriger festgenommen. Es gebe aber wohl Nachahmungstäter, hieß es.

Die Polizei Berlin sucht weiterhin nach Zeugen und Hinweisgebern zu den Brandstiftungen. Hinweise nehmen die Ermittlungsgruppe „Quartier“ unter der Telefonnummer 4664-912112 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

