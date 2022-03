An der B Traven Gemeinschaftsschule in Spandau können Hilfsmittel für die Ukraine gespendet werden.

Berlin. Die Eltern der B.-Traven-Gemeinschaftsschule (BTG) im Falkenhagener Feld sammeln Hilfsgüter für die humanitäre Hilfe im Ukraine-Krieg und bieten zudem allen Nachbarn im Ortsteil und darüber hinaus an, die Schulsammelstelle im Schulgebäude als Zwischenstation zu nutzen. Die Hilfsgüter werden einmal wöchentlich, am Freitag, zur Spandauer Sammelstelle des Zentralverbandes der Ukrainer in Deutschland e.V. gebracht, von wo aus täglich Lkw in Richtung ukrainische Grenze abfahren.

Ab dem 9. März können die Hilfsgüter montags bis freitags von 7 Uhr bis 8.50 Uhr und montags bis donnerstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr am Eingang der Grundstufe der BTG, an der Remscheider Straße 2, abgegeben werden. Geldspenden werden nicht angenommen, diese sollen beispielsweise über die „Aktion Deutschland Hilft“ abgewickelt werden. Die Maßnahme an der BTG wurde spontan von Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schule initiiert und wird, in Absprache mit der Schulaufsicht, von der Schule unterstützt.

Breite Unterstützung für humanitäre Hilfe aus der B.-Traven-Gemeinschaftsschule

Federführend ist dabei der Förderverein der BTG, in Zusammenarbeit mit der Gesamtelternvertretung. Eingebunden sind zudem die Kooperationspartner der BTG: das Bildungsforum im Falkenhagener Feld und das Quartiermanagement des Spandauer Ortsteils. Zusätzlich zu den Eltern beteiligen sich auch die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher, die Schulsozialarbeit und das gesamte Schulpersonal der BTG an dieser Initiative.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.