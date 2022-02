Corona-Maßnahmen: Lockerungen in drei Stufen

Bund und Länder wollen am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland beschließen. Dies soll in drei Schritten bis zum 20. März geschehen; die meisten Einschränkungen sollen dann wegfallen.