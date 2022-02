Super Bowl in den Spandau Arcaden mit den Spandau Bulldogs

Am Sonnabend präsentiert sich die Spandauer American Football-Mannschaft in den Arcaden. Das ist der Terminplan.

Berlin. Unter anderem durch Netflix-Serien erleben American Football und Cheerleading in Deutschland und Europa gerade ein echtes Revival. Passend zum am kommenden Montag stattfindenden Super Bowl wird die American-Football-Traditionsmannschaft aus Spandau, die Spandau Bulldogs, am Sonnabend im Einkaufszentrum Spandau Arcaden die Gelegenheit nutzen, einen Infotag über die besonders in den USA beliebte Sportart zu veranstalten. Motto: Was man über American Football wissen sollte. Der Tag soll dazu genutzt werden, American Football zu sehen, auszuprobieren und sich zu informieren ‒ um so vielleicht die Inspiration für eine neue Sportart bekommen. Denn: Nachwuchs ist bei den Spandau Bulldogs immer gerngesehen.

Von 10 bis 16 Uhr stellen die Bulldogs im Untergeschoss der Mall ihre unterschiedlichen Mannschaften vor, zeigen, wie American Football und Cheerleading wirklich funktionieren und bieten auch Mitmachmöglichkeiten für alle Altersklassen. „American Football hat mit den Bulldogs hier in Spandau eine jahrzehntelange Tradition“, erklärt Tobias Bluhm, Marketing Manager der Spandau Arcaden, „Football ist ein extrem taktischer und vielseitiger Sport, viel mehr als Fußball hierzulande.“ Man freue sich daher, die Spandau Bulldogs am Sonnabend in den eigenen Hallen begrüßen zu dürfen.

Spandau Bulldogs wurden 1988 gegründet

Schon in den 1980er Jahren etablierten die Spandau Bulldogs den American Football und auch das Cheerleading im Bezirk. Außergewöhnliche Sportarten sind dabei in Spandau schon lange zu Hause: Bereits seit den 1920er Jahren wird hier äußerst erfolgreich Wasserball gespielt, der Berliner Rugby-Verband ist ebenfalls an der Havel aktiv. Die Wasserfreunde Spandau 04 liegen mit Stand-Up-Paddling in den Sommermonaten zusätzlich im Trend.

Die Zeiten der Teams im Überblick:

10:00 – 10:45 Uhr: Bambini-Flags (6-10 Jahre)

10:45 – 11:30 Uhr: Senior-Flags (ab 18 Jahre)

11:30 – 12:30 Uhr: C-Jugend (11-13 Jahre)

12:30 – 13:00 Uhr: Cheerleader (5-16 Jahre)

13:00 – 14:00 Uhr: B-Jugend (14-16 Jahre)

14:00 – 15:00 Uhr: A-Jugend (17-19 Jahre)

15:00 – 16:00 Uhr: Seniors (ab 18 Jahre)

