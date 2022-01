Antisemitismus Infotafel an jüdischem Mahnmal in Spandau beschädigt

Berlin. Die Scheiben der Infostele des Mahnmals für die zerstörte Spandauer Synagoge und die Spandauer Opfer der Shoah an der Sternbergpromenade ist schwer beschädigt worden. Die Beschädigungen, wahrscheinlich durch Steinwürfe oder Hammerschläge verursacht, wurden bereits am Mittwoch von Gudrun O’Daniel-Elmen, der Beauftragten für Erinnerungskultur im Evangelischen Kirchenkreis Spandau, entdeckt. Es wurde Strafanzeige gestellt.

„Offensichtlich sollten die Scheiben zerstört werden“, so O’Daniel-Elmen, „der Gedanke an eine antisemitisch motivierte Tat liegt nahe.“ Das Bezirksamt Spandau ist umgehend über den Vorfall informiert worden. Es wird versuchen, den Schaden möglichst schnell zu beseitigen. Es könnte allerdings schwierig werden, heißt es aus dem Kirchenkreis, für die 2013 von der Firma Wall gesponserte Stele die passend gebogenen Scheiben zu bekommen.

Bezirksbürgermeisterin Brückner verurteilt den antisemitischen Vorfall

Spandaus Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner (SPD) zeigte sich über den Vorfall geschockt. „Ich verurteile die Schändung der Infostele am Spandauer Mahnmal am Lindenufer auf das schärfste“, so Brückner, „für mich stellt das einen aggressiven Antisemitismus dar, der in keinster Weise toleriert werden darf und entsprechend bestraft werden muss.“ Ihr schloss sich Florian Kunz, Superintendent im Evangelischen Kirchenkreis Spandau, an: „Als Evangelische Kirche sehen wir mit großer Sorge, wie sich immer häufiger Hass und Gewalt gegen unsere jüdischen Geschwister richten und gegen Orte, die an jüdisches Leben erinnern“, sagt Kunz.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Mahnmal an der Sternbergpromenade (bis 2016 Lindenufer) wurde 1989 errichtet und erinnert an die Spandauer Synagoge. Sie stand am Lindenufer, Ecke Kammerstraße und wurde in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 durch Brandstiftung zerstört. Eine nahe Namensmauer erinnert mit ihren eingefügten Namenssteinen zusätzlich an die während der Naziherrschaft deportierten und ermordeten Spandauer Bürgerinnen und Bürger jüdischer Herkunft.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.