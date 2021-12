Brandstiftung Brandserie in Staaken: Was Anwohner beachten sollten

Den Hochhausbrand an der Obstallee am vergangenen Freitag mussten rund 100 Feuerwehrleute löschen.

Seit Monaten schon werden in den Kellern von Gewobag-Wohneinheiten in Staaken Brände gelegt. So reagiert die Polizei.