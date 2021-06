2021 wird ein Super-Wahljahr in Berlin: Am 26. September finden die Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Mit einem besonderen Format wollen die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Berliner Morgenpost auf die Entscheidungen in den Bezirken eingehen.

„Wer macht die beste Politik für Spandau?“ heißt eine Diskussionsveranstaltung mit den Spitzenvertreterinnen und -vertretern der Parteien im Bezirk. Die BVV-Spitzenkandidaten der Parteien Frank Bewig (CDU), Carola Brückner (SPD), Lars Leschewitz (Linke), Matthias Unger (FDP) und Elmas Wieczorek-Hahn (Grüne) stellen ihre Pläne und Ziele vor und beantworten die Frage, warum sie die richtige Wahl für den Bezirk sind. Die Diskussion wird moderiert vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker. Zu den Themen, die diskutiert werden sollen, gehört unter anderem die Verkehrssituation in Spandau. Der Bezirk gewinnt seit etlichen Jahren deutlich an Einwohnern. Das beutet aber auch, dass es mehr Verkehr gibt. Hinzu kommen die Umlandgemeinden wie Falkensee, aus denen viele Berufstätige nach Berlin pendeln. Was kann kurzfristig helfen, den Dauerstau zu beheben? Wie könnte eine langfristige Lösung aussehen?

Ein anderes Thema ist die Wohnungsnot. Im Bezirk selbst wird viel gebaut. Aber erreicht die Bautätigkeit die Richtigen? Was kann die Bezirkspolitik für ärmere Menschen und junge Familien tun? Weitere Diskussionspunkte sollen die Sicherheit in den Parks, die Situation in den Schulen und die Probleme in den Bürgerämtern sein.

Sie können den Politik-Talk im Internet über morgenpost.de verfolgen. Die Diskussion beginnt am Donnerstag um 19 Uhr und endet gegen 20.30 Uhr.