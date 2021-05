Seit Juni 2019 sind die Parkläufer schon in anderen Grünanlagen Spandaus tätig. Die Rückmeldungen sind bis jetzt positiv.

Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) freut sich über die neuen Parkbegeher am Lindenufer.

Sicherheit Gegen Vandalismus: Parkbegeher jetzt auch am Lindenufer

Von nun an patrouillieren so genannte Parkbegeher täglich zwischen 12 und 24 Uhr auch im Lin-denufergrünzug zwischen Schleuse und Dischingerbrücke, wie das Bezirksamt Spandau in dieser Woche verkündete. Mitarbeiter der Firma K.I.S.S. Security werden hier zunächst bis zum 31. Dezember tätig sein – mit der Option der jährlichen Verlängerung bis zum Dezember 2023.

Projekt läuft bereits seit 2019

Im Einsatz sind die auch als Parkläufer bekannten Sicherheitsleute im Rahmen des seit Juni 2019 bestehenden Projekts „Parkmanager“ bereits in Spandauer Grünanlagen wie dem Münsingerpark, dem Ramingrünzug oder dem Spektegrünzug.

Sie sind in ihren Gelbwesten deutlich als Sicherheitspersonal erkennbar, sollen mit direkter, unbürokratischer Ansprache auf Verstöße und Vergehen aufmerksam machen und soweit nötig auch professionellen Selbstschutz ausüben können. Bewaffnet sind sie aber nicht. Das Projekt wird aus Sondermitteln der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert.

Parkläufer sorgen für Sicherheit

„Mit den Parkbegeherinnen und Parkbegehern wollen wir nicht nur für ein besseres Sicherheitsgefühl, sondern tatsächlich für mehr Sicherheit in unseren Grünanlagen sorgen“, sagte Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU). Zudem sei das Ziel, durch diese Maßnahme das steigende Problem des Vandalismus und der Vermüllung der Spandauer Naherholungsgebiete zu bekämpfen.

„Wir hoffen, so unnötige Ausgaben für Reparaturen mutwillig zerstörter Parkeinrichtung zu verhindern und Orte zu schaffen, die ihren eigentlichen Zweck erfüllen, nämlich zum Verweilen einzuladen“, ergänzte Bewig. Die Ausweitung der Maßnahme werde durch positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung unterstützt.

SPD fordert zusätzliche Aufstockung des Ordnungsamts

Lob erhielt Bewig sogleich von seinen Parteifreunden. „Das Lindenufer ist eine der schönsten Promenaden in unserem Bezirk. Es ist dem engagierten Einsatz von Bezirksstadtrat Frank Bewig zu verdanken, dass das Projekt hierher ausgedehnt wird“, sagte etwa Arndt Meißner, Vorsitzender der CDU-Fraktion Spandau.

Auch die Spandauer SPD begrüßte den Einsatz der Parkläufer grundsätzlich. Die ordnungspolitische Sprecherin Ina Bittroff ergänzte jedoch: „Bereits in der letzten BVV wurde durch die SPD mit Erfolg ein Antrag eingebracht, auch in den Spandauer Quartiersmanagementgebieten sogenannte Kiezläufer einzusetzen.“

Allerdings ersetze das befristete Projekt der ähnlich gearteten Kiezläufer wie auch die Parkläufer weder eine ordentliche Reinigung noch eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. „Die SPD-Fraktion fordert deshalb die Personalstärke des Allgemeinen Ordnungsdienstes des Ordnungsamtes noch weiter auszubauen“, so Bittroff.

