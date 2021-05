Schwerpunktimpfungen starten in der Heerstraße Nord

Sie finden vom 28. bis zum 30. Mai in der Turnhalle der Christian-Morgenstern-Grundschule im Spandauer Randbezirk statt.

Berechtigt zur Impfung mit Johnson & Johnson und Moderna sind Bürgerinnen und Bürger, die unmittelbar in der Großsiedlung leben.

Berlin. Vom 28. bis 30. Mai, jeweils von 10:00 -18:00 Uhr, finden in der Großsiedlung Heerstraße Nord in Spandau Schwerpunktimpfungen gegen COVID-19 statt. Der Grund für diese besondere Impfaktion liegt in der hohen Bevölkerungsdichte, die eine Ausbreitung der Infektion begünstigt.

Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion von Senat und Bezirksamt. Sie richtet sich an mehrere tausend Spandauerinnen und Spandauer aus diesem Wohngebiet. Berechtigt sind dabei Bürgerinnen und Bürger, die unmittelbar in der Großsiedlung leben. Die exakten Straßenzüge werden noch veröffentlicht, etwa auf der Homepage des Bezirksamts.

Impfungen mit Moderna und Johnson & Johnson

Die Impfungen selbst werden durch mehrere Impfteams der Senatsverwaltung für Gesundheit in der Turnhalle der Christian-Morgenstern-Grundschule am Räcknitzer Steig 12 durchgeführt. Geimpft wird mit den Impfstoffen der Firma Johnson & Johnson sowie der Firma Moderna.

Für den Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Bei der Impfung mit Moderna ist eine zweite Dosis einige Wochen später erforderlich. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden in der kommenden Woche noch über verschiedene Wege über das Impfangebot informiert.

