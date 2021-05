Fahrstuhl-Chaos im Falkenhagener Feld: Mieter protestieren

Für die Bewohner des Falkenhagener Feldes ist es wie in dem Kult-Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Bill Murray. „Seit die Deutsche Wohnen unsere Häuser verwaltet, sind unsere Aufzüge ständig kaputt“, beklagt sich Anwohner Kadir Kasak. „Nach spätestens fünf bis sechs Monaten machen dann auch die neuen wieder Probleme. Das hört nie auf.“ Mit seiner Nachbarin Marina Gerlach tauscht sich Kasak deshalb regelmäßig über das Ärgernis aus – gemeinsam haben sie sich wegen des Fahrstuhl-Chaos’ und anderer Mängel schon oft an die Deutsche Wohnen gewandt. Bis diese reagiere, dauere es lange.

Alte Fahrstühle stellen Deutsche Wohnen vor Herausforderung

Zu lange nach Kasaks Geschmack. „In unseren Häusern leben viele ältere und gehbehinderte Menschen“, sagt der 19-Jährige, „ohne die Aufzüge können sie ihrem Alltag nicht nachgehen.“ Seine eigene Mutter etwa sei körperlich stark eingeschränkt und könne bei Fahrstuhl-Ausfällen oft tagelang nicht vor die Tür. Eine andere ältere Nachbarin wiederum leide besonders darunter, aufgrund der häufigen Probleme ihren verstorbenen Mann nicht regelmäßig auf dem Friedhof besuchen zu können. „Die Wohnungsgesellschaft kümmert sich zu wenig darum“, findet Kasak.

Rund 90 Fahrstühle gibt es in den Anlagen der Deutschen Wohnen im Falkenhagener Feld. Nach Angaben des Unternehmens sind diese oft veralteten Lifte aus den 70er-Jahren eine große Herausforderung. „Schon seit dem Jahr 2018 ist die Deutsche Wohnen dabei, die Fahrstühle im Quartier sukzessive zu erneuern“, erklärt Sprecherin Laura . Inzwischen seien 71 Aufzüge komplett erneuert, fünf weitere zumindest teilerneuert. „Seitdem sind die Beschwerden bezüglich Fahrstuhlausfällen sehr zurückgegangen“, so Kruß. „Derzeit liegen uns beispielsweise gar keine vor.“

Bewohner des Falkenhagener Felds werden allein gelassen

„Ich habe immer wieder bei der Deutschen Wohnen angerufen und bin oft im Regen stehen gelassen worden“, sagt hingegen Anwohnerin Gerlach, die ihre 81-jährige Mutter versorgt und selbst keine Treppen mehr laufen kann: „Wenn mich meine eigene Tochter nicht bei den Ausfällen unterstützen würde, könnte ich das unmöglich tun. Das ist doch nicht normal.“ Problematisch sei auch, dass, wenn ein Fahrstuhl am Freitag oder am Wochenende kaputt ginge, sich erst am Montag darum gekümmert werde.

Ein Punkt, den die Deutsche Wohnen so nicht gelten lassen will. Es werde umgehend nach Eingang der Schadensmeldung eine Firma beauftragt, den Schaden zu begutachten und die Reparatur vorzunehmen, versichert Sprecherin Kruß. „Grundsätzlich sind die Gründe für einen Fahrstuhlausfall aber sehr unterschiedlich“, so Kruß weiter. „Dies kann zum Beispiel durch technische Probleme oder eben auch durch Vandalismus vorkommen.“

In den meisten Fällen ließen sich die Ausfälle jedenfalls nur durch Reparaturen oder den Austausch von Einzelteilen lösen. „Je nach Alter und Zustand der Fahrstuhlanlage nimmt dieser Vorgang der Reparatur aber einige Zeit in Anspruch“, sagt Kruß, „Ersatzteile für Aufzüge sind nicht schnell zu besorgen, manchmal müssen sie sogar erst neu hergestellt werden.“ Insofern könne man diese Prozesse nur so schnell wie eben möglich anschieben und den Mieterinnen und Mietern in der Zwischenzeit bestmögliche Unterstützung anbieten.

Mietminderung gab es nur ein einziges Mal

Und genau das werde laut Kruß auch getan: „Selbstverständlich erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner für die Zeit eines Aufzugsausfalls automatisch eine entsprechende Mietminderung und können sich zudem jederzeit bei uns melden, sollten sie Unterstützung beim Einkauf oder einen Krankentransport benötigen.“ Auch hierfür würden natürlich alle Kosten übernommen.

Kasak bestätigt zwar, dass er eine Mietminderung erhalten habe. Allerdings nur ein einziges Mal im Jahr 2017, als der Fahrstuhl durch einen Blitzschlag tatsächlich sechs Monate am Stück kaputt war. Nun handele es sich aber meist um kleinere, wenn auch stetige Ausfälle von wenigen Tagen – also aus Sicht des Wohnungsunternehmens kein Grund für eine Reduzierung der Miete. „Der Fahrstuhl bleibt auch trotz Reparatur noch oft stecken“, sagt er. „Mein kleiner Bruder traut sich schon gar nicht mehr rein, sondern läuft lieber gleich Treppen.“

Kasak betont dabei, dass nicht alle Mitarbeiter der Deutschen Wohnen verständnislos gewesen seien, viele seien vielmehr sehr freundlich gewesen. Vertrauen in das Gesamtunternehmen und die von ihm beauftragten Reparaturbetriebe aber hat er erst einmal nicht mehr: „Der Fahrstuhl macht schon jetzt wieder so komische Geräusche.“