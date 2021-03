Bombenentschärfung Berlin: Fliegerbombe am Spandauer Maselakepark wird entschärft

Bei Bauarbeiten ist in Spandau eine Bombe gefunden worden. Sie wurde am Donnerstag erfolgreich entschärft.

Berlin. Bei Bauarbeiten ist im Maselakepark im Spandauer Ortsteil Hakenfelde eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie wurde am Donnerstagmittag erfolgreich entschärft, wie die Feuerwehr gegen 14 Uhr via Twitter meldete. Der Sperrkreis mit einem Radius von 250 Metern wurde von der Polizei aufgehoben. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Zünder der Bombe wurde entfernt.

Foto: Sergej Glanze

Update #Hakenfelde

Entschärfung erfolgreich!

Der Sperrkreis ist von der @polizeiberlin aufgehoben worden.

Anwohnende können wieder zurück in Ihre Wohnungen.

Danke an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit!@drk_berlin @ASBinBerlin @malteserberlin @JUHBerlin @DLRG_Berlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 4, 2021

Bei der Bombe handelt es sich laut Polizei um eine deutsche Fliegerbombe mit russischem Zünder, die rund 75 Kilogramm wiege. Damit ist der Blindgänger ein eher leichtes Exemplar. Entdeckt wurde die Bombe bereits am 24. Februar. „Sie konnte aber nicht sofort entschärft werden“, erklärt Sprecherin Anja Dierschke. „Sie wurde deshalb in den Boden gelassen und mit einem Wasserkissen überdeckt.“ Zudem sei der umliegende Bereich natürlich abgesperrt worden.

In Spandau wird eine Fliegerbombe entschärft.

Foto: Twitter Polizei Berlin

Bewohner eines Seniorenheims wurden in eine Turnhalle gebracht

In der näheren Umgebung des Fundorts befindet sich, abgesehen von dem Park, vor allem ein Brachen-, Baustellen-, und Industriegebiet. Außerdem liegt im Sperrkreis ein Kita, die am Donnerstag in Abstimmung mit dem zuständigen Polizeiabschnitt geschlossen wurde. Auch ein Seniorenheim befindet sich dort, das evakuiert werden musste. 150 Menschen leben dort, sagte Dierschke, sie wurden nach Absprache mit dem Bezirksamt für die Dauer der Maßnahme in eine nahe Turnhalle gebracht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitgeteilte, ist die Evakuierung des Seniorenheims gegen 12.30 Uhr abgeschlossen worden. Das Ganze sei ohne Probleme verlaufen.

