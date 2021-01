Bei Bauarbeiten abgesagt: Brückenreparatur steht weiter aus

Ein Bauprojekt hat zu Verschiebungen an der Wasserstadtbrücke in Spandau geführt. Sie muss in Ordnung gebracht werden, doch das verzögert sich seit Jahren.

Berlin. Eigentlich sollte das Hochhaus "Deck One" in Spandau bereits stehen. Doch stattdessen herrscht seit drei Jahren Stillstand auf dem Baufeld an der Rauchstraße. Der Grund: Die an das Grundstück angrenzende Wasserstadtbrücke hatte sich bei bauvorbereitenden Arbeiten für das "Deck One" leicht abgesenkt. Die Arbeiten wurden daher 2018 gestoppt und dürfen erst wieder aufgenommen werden, wenn die Brücke in ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt wurde. Doch das ist noch nicht geschehen - und nicht so einfach, wie betont wird.

"Die Instandsetzung setzt ein hohes technisches und geotechnisches Know-how voraus", erklärt Derk Ehlert von der Senatsverkehrsverwaltung. Notwendig ist für die Reparatur ein Sicherungskonzept, das vom Bauherrn des "Deck One", dem Unternehmen Scon aus Kleinmachnow, erstellt wird. Doch genau daran hängt es: Noch immer ist das Konzept nicht genehmigt, es befinde sich aktuell in der Abstimmung, erklärt Ehlert. Immerhin "Ein Abschluss erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021."

Nach derzeitigem Planungsstand wird laut Ehlert überlegt, den Brückenüberbau einschließlich des -widerlagers anzuheben, um den ursprünglichen Zustand des Bauwerk wiederherzustellen. Wann das geschieht, ist aber noch offen. "Eine Frist für die Fertigstellung lässt sich erst nennen, wenn die Rahmenbedingungen und die Verfahrensschritte definiert sind", erklärt der Sprecher.

Gegenüberliegendes Hochhaus der "Waterkant" soll 2022 fertig werden

Beim Bauprojekt "Deck One", dessen Architektur an ein Segel erinnern soll, sind auf 15 Stockwerken 66 Eigentumswohnungen geplant, vom 34 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Apartment bis zur Penthouse-Wohnung mit bis zu 158 Quadratmetern Fläche. Auch Gewerbeeinheiten sind vorgesehen. Die Bauzeit kalkulieren die Investoren mit zwei bis zweieinhalb Jahren, die Brückenreparatur wird vorab wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen. Sobald das genannte Konzept abgestimmt und genehmigt ist, sollen die Brückenarbeiten schnell an Bauunternehmen vergeben werden, heißt es. Mit genauen Angaben, wann die Reparatur begonnen werden könnte, hält sich aber auch das Unternehmen Scon mit Blick auf die Verzögerungen der vergangenen Jahre zurück.

2020 haben auch auf der gegenüberliegenden Havelseite angrenzend an die Wasserstadtbrücke Bauarbeiten für ein Hochhaus begonnen. Als Teil des neuen Quartiers "Waterkant" errichtet die landeseigene Gewobag dort ein Gebäude mit 16 Stockwerken und insgesamt 58 Wohnungen, von denen 50 Prozent zu geförderten Mieten ab 6,50 Euro pro Quadratmeter vergeben werden.

Die Brücke sei durch diese Bauarbeiten aber bislang nicht beeinträchtigt worden, Bewegungen wurden keine mehr festgestellt. "Der Zustand der Brücke ist unverändert", so Verwaltungssprecher Ehlert. Eine Fertigstellung des Gewobag-Wohnturms ist im kommenden Jahr geplant. Bis das "Deck One" als passender gegenüberliegender Hochpunkt fertig ist, wird es wohl noch länger dauern.

