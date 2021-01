Nach 30 Jahren im Provisorium: Neubau für Spandauer Schule

Die Heinrich-Böll-Oberschule in Spandau bekommt einen Neubau. So soll er aussehen.

Berlin. Vor gut 30 Jahren musste die Heinrich-Böll-Oberschule in Spandau ihr ursprüngliches Gebäude wegen der dortigen Schadstoffbelastung verlassen. Sie zog in ein provisorisches Schuldorf, dessen Standzeit eigentlich zehn Jahre betragen sollte. Doch die Heinrich-Böll-Oberschule ist immer noch dort untergebracht. Nun aber ist ein Auszug aus dem Provisorium in Sicht: Vor wenigen Tagen erfolgte der erste Spatenstich für ein neues Schulgebäudes.