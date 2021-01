Ärger in Spandau um SPD-Kandidatur

Berlin. In der Spandauer SPD bahnt sich neuer Ärger an. Der bisherige Stadtrat für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend, Stephan Machulik, will das Rathaus verlassen und ins Abgeordnetenhaus einziehen. Machulik gab den Spandauer Genossen seine Kandidatur am Donnerstag bekannt. Er tritt in Siemensstadt an und will ausgerechnet den Stadtentwicklungsexperten der SPD-Fraktion, Daniel Buchholz, ablösen. Buchholz, der seit 2001 im Abgeordnetenhaus sitzt, und als einer der fleißigsten und kompetentesten Abgeordneten gilt, hatte seine Kandidatur bereits Ende vergangenen Jahres bekannt gegeben.

