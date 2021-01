Letzter Gottesdienst vor dem Abriss von Spandauer Kirche

So soll das Begegnungszentrum Zuversicht in Spandau einmal aussehen. Die alte Kirche wird dafür abgerissen.

Berlin. Ein letztes Mal wird am 31. Januar in der Spandauer Zuversichtskirche am Brunsbütteler Damm ein Gottesdienst gefeiert, dann ist Schluss in dem aus den 1960er-Jahren stammenden Gotteshaus. Denn am 31. Januar wird die Kirche zugleich offiziell entwidmet, bevor sie im Sommer abgerissen werden soll. Dann macht sie Platz für ein neues Begegnungszentrum, inklusive einem Andachtsraum, der dann für den kirchlichen Betrieb genutzt werden kann.