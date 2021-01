Bauprojekt auf Insel Gartenfeld: "Licht am Ende des Tunnels"

So könnte die Insel Gartenfeld in Spandau künftig aussehen. 3700 Wohnungen sollen dort entstehen. Knackpunkt ist die Erschließung.

Berlin. Seit Langem ist klar, was beim geplanten neuen Quartier auf der Insel Gartenfeld in Spandau die wohl größte Herausforderung sein wird: die Erschließung. Zurzeit führt nur eine Straße über die Insel, die sie im Norden mit dem Reinickendorfer Ortsteil Tegel und im Süden mit den Spandauer Ortsteilen Haselhorst und Siemensstadt verbindet. Doch auf der Insel sollen rund 3700 Wohnungen entstehen und so einmal mehr als 7000 Menschen leben. Eine weitere Anbindung wird damit notwendig, bei der Planung aber ging es in den vergangenen Jahren kaum voran.