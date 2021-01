Eltern können an Bezirksamt für Extra-Luftfilter spenden

Berlin. In dieser Woche soll es soweit sein: Ab Mittwoch werden die Luftfilter für Spandauer Schulen erwartet, zwischen dem 20. und 25. Januar sollen insgesamt 82 Geräte den Bezirk erreichen. Rund 237.000 Euro von den insgesamt 4,5 Millionen Euro, die das Land für den Kauf von Luftfiltern bereitstellt, gehen nach Spandau und seien auch vollständig investiert worden, heißt es. "Die Bestellmenge entspricht der maximal möglichen Anzahl an Geräten, die mit den vom Senat bereitgestellten Geldern finanziert werden konnten", teilte eine Sprecherin des Schulamts auf Anfrage mit.

Klar ist: Damit kann nur ein kleiner Teil der Räume an Spandauer Schulen mit einem Luftfilter ausgestattet werden, es reicht nicht einmal ganz für die Anzahl an Klassenzimmern, für die dem Bezirksamt Belüftungsprobleme gemeldet wurden. Deren Zahl hatte sich laut Sprecherin zuletzt durch Nachmeldungen nochmal nach oben korrigiert und liegt nun bei 90. Insgesamt gibt es in Spandau knapp 50 öffentliche allgemeinbildende Schulen, von denen zahlreiche aber wohl kein einziges Gerät erhalten werden.

In Spandau ist nur ein bestimmter Luftfilter an Schulen erlaubt

Mit Blick auf die begrenzte Zahl an Luftreinigern hatten bereits im November Eltern des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und die Schule selbst erklärt, zu überlegen, Geld in zusätzliche Filter zu investieren. Damals hatte Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) solche selbstständigen Vorhaben jedoch abgelehnt, mit Verweis auf technische Anforderungen an die Geräte und Haftungsfragen.

Inzwischen gibt es eine Regelung, für den Fall, dass Fördervereine oder Eltern eine Schule mit Luftfiltern unterstützen wollen. Dass selbstständig Geräte gekauft werden, bleibt in Spandau untersagt. Es werde lediglich der Einsatz des bestimmten Gerätetyps erlaubt, den der Bezirk ausgewählt und von den Landesmitteln gekauft hat, erklärt die Sprecherin. Dies geschehe, um sicherzustellen, dass die Luftreiniger auch tatsächlich die Leistungsvorgaben erfüllen. Wollen Eltern dennoch dafür sorgen, dass die Schule ihrer Kinder zusätzliche Geräte bekommt, dann könnten sie eine "zweckgebundene finanzielle Spende" an das Bezirksamt überweisen. Das Schul- und Sportamt würde dann die Bestellung und später auch die Wartung oder Reparatur übernehmen.

Knapp 400 Luftfilter sind an Schulen angekommen oder auf dem Weg

Zwischen den Berliner Bezirken zeigen sich deutliche Unterschiede, was die Luftfilter betrifft und ab wann sie in den Schulen einsetzbar sein sollen. Wie aus Kreisen der Senatsbildungsverwaltung zu hören ist, befänden sich aktuell knapp 400 Geräte an den Schulen oder auf dem Weg dorthin, davon seien 106 bereits an den beruflichen und zentral verwalteten Schulen aufgestellt worden.

Nach den Winterferien sollen rund 1000 Stück nutzbar sein, sofern die angekündigten Auslieferungszeiten von den Herstellern eingehalten werden. In manchen Bezirken wird es aber wohl noch länger dauern - dort sind den Informationen nach die Geräte noch gar nicht bestellt. Insgesamt kalkuliert das Land mit rund 1200 Filtern, die von den 4,5 Millionen Euro finanziert werden können.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.