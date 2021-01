Diese Spandauer Sportanlagen sollen 2021 saniert werden

Am Sportpark Staaken stehen im Jahr 2021 erneut Arbeiten an.

Berlin. In Spandauer Sportanlagen sollen in diesem Jahr rund 1,65 Millionen Euro investiert werden. Das geht aus einem Bericht von Bezirksbürgermeister und Sportstadtrat Helmut Kleebank (SPD) an den Sportausschuss hervor. Die Mittel stammen zu große Teilen aus dem Sportstättensanierungsprogramm (SSP), der Bezirk setzt aber auch auf Geld vom Bund. Insgesamt werden in der Liste des Bezirks elf Projekte genannt, die dieses Jahr angegangen werden sollen, wobei es sich teilweise auch erst um die Planung und noch nicht die Umsetzung handelt. Hinzu kommen Restarbeiten von Projekten aus dem Vorjahr.

Große Projekte stehen in diesem Jahr am Fredy-Stach-Sportpark an der Ruhlebener Straße sowie an der Sportanlage am Gößweinsteiner Gang in Kladow an: An beiden Orten soll der Kunstrasen saniert werden, jeweils 500.000 Euro sind dafür bewilligt worden. An dem Kladower Platz sei der Kunstrasen derzeit in einem "erbärmlichen Zustand", heißt es in dem Schreiben. Im Fredy-Stach-Sportpark soll ein Multifunktionsfeld für Hockey und Fußball entstehen. Zudem ist dort vorgesehen, an zwei Plätzen die Beleuchtung auf LED-Technik umzustellen.

Die Umstellung auf LED-Technik betrifft insgesamt sechs Sportanlagen. Der Bezirk verspricht sich davon, in Zukunft zwei Drittel der Stromkosten einzusparen und den Ausstoß an Kohlendioxid zu reduzieren. Unter anderem soll die Umwandlung auch an drei Plätzen der Sportanlage Grüngürtel und am Sportplatz Wilhelmstraße erfolgen. Investiert werden in die neue Technik insgesamt 430.000 Euro.

Stadion Hakenfelde: Planung der Sanitärsanierung

Ein umfassendes Projekt steht auch am Stadion Hakenfelde an - hier sollen die Sanitäranlagen saniert werden, wofür laut Bezirk mit Gesamtkosten in Höhe von rund 2,55 Millionen Euro bis 2024 gerechnet wird. Bislang sind allerdings lediglich 145.000 Euro bewilligt, weshalb in diesem Jahr auch nur die Planung vorangetrieben werden soll. Ein Baubeginn wird für kommendes Jahr angestrebt. Vorher, im zweiten Halbjahr 2021, wird eine Zusage von zusätzlichen Bundesmitteln erwartet, um die weitere Finanzierung zu sichern.

Erneut gebaut wird auch am Sportpark Staaken. Schon zuletzt wurde dort das Umkleidegebäude erweitert, aus dem Vorjahr verbleiben aber noch Restarbeiten, etwa an der Fassade, die noch einmal knapp 60.000 Euro kosten sollen. Hinzu kommt ein vom Nordostdeutschen Fußballband geforderter Handlauf an einem Platz, der bis zum Beginn der neuen Saison errichtet werden soll.

Vorbereitungen starten zudem am Stadion Haselhorst. Auch für diese Anlage steht 2021 nur die Planung an, in die 50.000 Euro fließen sollen. Die Gesamtkosten für die vorgesehenen Arbeiten in Höhe von insgesamt 640.000 Euro seien aber schon bewilligt worden, heißt es. Saniert werden soll in dem Stadion die Rundlaufbahn, die in ihrem derzeitigen Zustand fast nicht nutzbar sei, schreibt Kleebank in seinem Bericht. Zudem ist ein neuer Ballfangzaun vorgesehen, um das parallele Fußball- und Volleyballspielen zu ermöglichen.

