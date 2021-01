Weite Sicht auf der Zitadelle Spandau

Berlin.

Viel größer, als sie von außen aussieht, wirkt die Zitadelle in ihrem Inneren, gleich hinter der mächtigen Zufahrt. Im 16. Jahrhundert feuerwaffenfest von italienischen Architekten auf der mittelalterlich alten Burg vor Spandau errichtet, bieten die Höfe hinter jeder Ecke, unter jeder Treppe eine Überraschung. Gänge, Gewölbe und Gräben tauchen auf, ein kleines Hafenbecken und der Juliusturm mit seiner dicken Eisentür, Zeughaus, Exerzierhalle und Kanonen. Unter dem Wall führt ein Weg zu Schießständen und den vier Bastionen mit Blick in vier Himmelrichtungen: Nordost und Südost, Nordwest und Südwest.

Auch das 20. und 21. Jahrhundert lassen sich auf der Renaissancefestung erkennen. Vom Anbruch der Moderne zeugen die neueren Häuser mit ihren Industriefenstern, hinter denen heute Kunsthandwerker und die Mitwirkenden der Puppenspielbühne Theater Zitadelle arbeiten. Hier finden sich Keramiken mit Topfpflanzen, dort weiße Skulpturen, die Teilnehmer der Spandauer Jugendkunstschule Kunstbastion abgestellt haben. Am großen Platz in der Mitte der Anlage aber wehen an Pfählen zerfetzte, verrußte T-Shirts und Kleider. Ein schwarz-rot geringeltes Piratenhemd baumelt im Wind, ein graues Long-Shirt mit zerschlissenen Ärmeln, ein zerlöchertes Kleid aus Feinripp – fast sehen sie aus wie Gehängte.

Zitadelle Spandau: Eine Installation im Innenhof zeigt Fotografien von der Spree

Für die Installation „Spree-Cuts“ fotografierte Götz Lemberg die Spreeufer in Berlin – die Bilder-Montage im Innenhof der Zitadelle ist voraussichtlich bis Ende Januar zu sehen.

Foto: Götz Lemberg, SPREE-CUTS, 2020, VG Bild-Kunst, Bonn

„Monument for Modern Slavery“ hat die Künstlerin Natalia Pershina-Yakimanskaya ihre Installation genannt, die auf die Situation von Arbeitern in Textilfabriken des globalen Südens aufmerksam machen soll. Die Künstlerin mit dem Alias Gluklya, die zwischen Amsterdam und St. Petersburg pendelt, nimmt an einer Ausstellung des Zentrums für Aktuelle Kunst (ZAK) teil. „Disturbance: Witch“, so der Titel, thematisiert heutige Formen von Magie und Beschwörungen. Gluklyas Textil-Denkmal ist ein Außenposten der Schau unter freiem Himmel, die dazugehörige Gruppenausstellung ist, wie alle Ausstellungssäle der Zitadelle, pandemiebedingt geschlossen. Sie befindet sich im ZAK, dem kommunalen Spandauer Ausstellungshaus in der Alten Kaserne, die mit ockerfarbenen Ziegeln ins Auge sticht.

Das ZAK ist noch jung, erst 2018 hat es eröffnet. Es zeigt immer mehrere Ausstellungen zeitgleich, viele kuratiert von dem gut vernetzten Spandauer Kunstamtsleiter Ralf Hartmann, der zuvor die Galerie Nord des Kunstvereins Tiergarten geleitet hat. Zum ZAK gehört auch eine Einzelausstellung im Hof gleich neben der Alten Kaserne – mit einer einzigen Arbeit, der Installation „Spree-Cuts“ von Götz Lemberg. Auf zwei 40 Meter langen Planen, gespannt auf zwei Holzgerüste, zeigt der in Berlin und Erftstadt lebende Künstler Fotos vom Nord- und Südufer der Spree. Die Motive hat er von der Mitte des Flusses aus aufgenommen und die Aufnahmen in hochformatige Ausschnitte geteilt.

Auf drei Ebenen reihen sie sich nun aneinander: oben die Fotografien vom Himmel bei unterschiedlicher Witterung, in der Mitte die Ufer vom Osten Berlins bis zur Spreemündung im Westen der Stadt, unten das Wasser, mal grau, mal blau, mal grün, mal braun, mal bewegt von Schiffen oder Wind, mal still. In dieser Technik hat Lemberg bereits Bilder von der Havel und der Oder gemacht und beispielsweise auf Schloss Neuhardenberg im Osten Brandenburgs ausgestellt. Seine Aufnahmen von der Spree waren im Herbst schon in Friedrichshain und in Tiergarten zu sehen. Im November 2020 sind sie zudem in der Edition Braus als Buch erschienen.

Freier Blick über die Havel von der Nordost-Bastion

Über 40 Kilometer hat Lemberg auf der Spree zurückgelegt, die Kamera auf Pappeln, Weiden, Datschen gerichtet, auf Schornsteine, Autobahnbrücken, neue Bürobauten und alte Kraftwerke. Das wirkt auf den ersten Blick etwas belanglos, auf dem zweiten wird jedoch deutlich: Anders als Hamburg, Dresden oder Köln feiert Berlin seinen Fluss nicht, es nutzt ihn. Die über lange Strecken eingemauerte Spree spricht beredt von der Bedeutung der Industrie für die Stadt.

Eine ganz andere Flusslandschaft zeigt sich von der Nordost-Bastion der Zitadelle. Hier kann der Blick frei über die Havel schweifen, die sich zwischen Hakenfelde und Haselhorst in die Senke mit der Insel Eiswerder ergießt. Im Südwesten wiederum, hinter den Bäumen an der Spandauer Altstadt, müsste der Havel die Spree zufließen, allerdings versperrte zuletzt eine eingezäunte Baustelle den Zugang zur Brüstung der Sonnenuntergangs-Bastion. 15 Fußminuten talwärts aber, von der Sternbergpromenade am Fuß der Altstadt, lässt sich die Mündung tatsächlich sehen.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, Spandau, tgl. 8–18 Uhr, beide Ausstellungen verlängert bis voraus. Ende Januar, derzeit Eintritt frei