Spandau bekommt neue Tourist-Information

Die Einrichtung in der Altstadt Spandau wird umfassend erneuert. Der Bezirk will sie ab 2021 selbst betreiben – als einziger in Berlin.

Berlin. Heller, offener, moderner – so soll die Tourist-Information Spandau nach ihrer Umgestaltung aussehen. Derzeit wird die Einrichtung im Gotischen Haus in der Altstadt umfassend erneuert. „Es ist nur die Hülle geblieben und die füllen wir jetzt komplett neu“, erklärt Patrick Sellerie, Leiter der Spandauer Wirtschaftsförderung. Dahinter steckt auch, dass der Bezirk sie ab dem Jahr 2021 selbst betreiben will. „Wir sind dann der erste Bezirk in Berlin mit einer kommunalen Tourist-Information“, sagt Sellerie.

In den vergangenen Jahren wurde die Einrichtung von der Bezirksmarketing-Agentur „Partner für Spandau“ betrieben. Die Entscheidung, dass die Aufgabe künftig vom Bezirk selbst übernommen wird, sei gemeinsam getroffen worden, wird betont. „Wir haben die Information immer gerne und mit viel Engagement betrieben. Aber die Ansprüche steigen und die kann man nur mit mehr Geld erfüllen. Das geht nur in kommunaler Hand“, sagte „Partner für Spandau“-Geschäftsführer Swen-Uwe Dettmann kürzlich der Berliner Morgenpost.

Spandau will sein Tourismus-Konzept selbst umsetzen

Wirtschaftsförderer Sellerie verweist zudem auf das Tourismus-Konzept, das der Bezirk in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Unter anderem wurde dabei ein neues, einheitliches Design für die Vermarktung der Sehenswürdigkeiten in Spandau entworfen, das nun auch für die Tourist-Information angewandt werden soll. „Wenn wir ein Konzept haben, wollen wir es auch selbst umsetzen und daran arbeiten“, sagt Sellerie.

Rund 70.000 Euro aus dem Bezirkshaushalt werden laut dem Wirtschaftsförderer in den Neugestaltung investiert, obwohl die Touristen-Zahlen auch in Spandau bedingt durch die Corona-Pandemie zuletzt deutlich zurückgegangen sind. Im September lag die Zahl der Übernachtungen etwa mit gut 34.000 rund 37 Prozent unter der des Vorjahrs – im Berlin-Vergleich immer noch ein verhältnismäßig guter Wert, im Durchschnitt waren es rund 57 Prozent weniger.

Unter anderem fließt das Geld in neue Technik – wie Tablets, auf denen Besucher sich selbst durch die Internetseiten des Bezirks klicken können, und Monitore, auf denen künftig der neue touristische Imagefilm für Spandau gezeigt werden soll. Letzterer befindet sich gerade noch im Schnitt, soll aber zeitnah fertig werden.

Spandauer Tourist-Information soll von außen erkennbar werden

Zu den weiteren Neuerungen sollen eine Sitz- und eine Spielecke für Kinder gehören, außerdem Bereiche, in denen künftig Merchandise-Artikel im Spandau-Design sowie regionale Produkte verkauft werden, beispielsweise Honig oder Kaffee. Und auch die Außenansicht des Gotischen Hauses soll sich verändern – wie bei allen Arbeiten in Absprache mit dem Denkmalschutz, denn beim Gotischen Haus handelt es sich um das älteste Bürgerhaus Berlins. „Das Problem ist im Moment, dass die Tourist-Info von draußen nicht sofort erkennbar ist“, erklärt Sellerie. Ein neuer Schriftzug soll das ändern. Zudem ist auch ein Hinweis auf das stadtgeschichtliche Museum geplant, das sich ebenfalls in dem Gebäude befindet.

Ziel des Bezirks ist es außerdem, dass die Tourist-Information das Qualitätssiegel vom Deutschen Tourismusverband erhält. Dann könnte sie sich auch mit dem bekannten weißen i auf rotem Grund ausweisen. Sellerie zeigt sich optimistisch, dass das Ziel erreicht wird. Schon bei der Planung für die Neugestaltung seien die Kriterien berücksichtigt worden. Der Umbau soll im Januar abgeschlossen werden. Sofern die Pandemie es zulässt, ist geplant, dass die Informationsstelle dann ab Februar wieder öffnet.

