Konflikt um Straße für den ÖPNV in der Siemensstadt 2.0

Am Schaltwerk von Siemens könnte in Zukunft ein Bus entlang fahren. Doch die Strecke wird zurzeit im Zuge der Produktion benötigt.

Berlin. Die Siemensstadt 2.0 soll in Zukunft einmal möglichst autoarm funktionieren, nicht notwendiger motorisierter Individualverkehr vermieden werden. So lautet das Ziel – das im Gegenzug eine möglichst gute Erschließung des Geländes und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erforderlich macht. Neben der geplanten Reaktivierung der Siemensbahn wurde deshalb im Entwurf des Rahmenplans, in dem grundsätzliche Ziele für die Entwicklung des Geländes festgehalten werden, eine neue Trasse für den ÖPNV über das Areal und ein neuer Bushalt vorgesehen.