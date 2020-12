Nordhafen Spandau wird zum Liegeplatz für kaputte Boote

Am 17. Dezember 2020 liegt ein Schiffswrack am Berliner Maselakepark

Am Maselakepark in Spandau liegen immer mehr alte Boote. Etwas dagegen zu tun, ist laut Bezirk und Senat schwer. Nun gibt es eine Idee.

Berlin. Es war eine schöne Vorstellung, vor etwa 15 Jahren: Der Nordhafen in Spandau sollte zu einem Liegeplatz für luxuriöse Hausboote werden. „Das ist ein riesengroßes Investment gewesen“, sagt Spandaus Ordnungsstadtrat Stephan Machulik (SPD) heute. „Damals konnte man nicht erahnen, dass es einen Missbrauch geben wird.“ Denn heute fallen nicht teure, schwimmende Häuser am Nordhafen auf, sondern alte, kaputte Boote, deren Besitzer diese wohl loswerden wollten. Angefangen habe es mit einem, so Machulik, inzwischen sind es sechs.