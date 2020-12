SPD will Brückner als Bürgermeisterkandidatin nominieren

Für den Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau will die SPD mit Carola Brückner erstmals eine Frau nominieren.

Berlin. Die SPD hat eine neue Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Spandau gefunden. Die 58 Jahre alte Carola Brückner soll dem in den Bundestag strebenden Helmut Kleebank nachfolgen. So hat es die engere Parteiführung im Bezirk um den Noch-Bürgermeister Kleebank und den Kreisvorsitzenden und Berliner SPD-Chef Raed Saleh vereinbart. Brückner könnte damit die erste Bürgermeisterin in Spandau werden. Seit dem Jahr 1410 – bis dahin reicht eine Liste des Bezirks zurück – hatten das Amt ausschließlich Männer inne. Ein Punkt, den auch Brückner als besonderen Anreiz für ihre Bewerbung nennt.