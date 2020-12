Verfahren für „Spandauer Ufer“ soll 2021 beendet werden

Berlin. Nach Verzögerungen soll es in den kommenden Monaten in die finale Phase beim Bauprojekt „Spandauer Ufer“ gehen – zumindest, was die Planung des neuen Stadtquartiers auf dem ehemaligen Postgelände neben dem Bahnhof betrifft. „Wir nähern uns dem Verfahrensende und hoffen, dass die letzten Stellungnahmen und Gutachten nun noch vor Weihnachten eingehen“, teilte Agilolf Bachner, Geschäftsführer der Spandauer Ufer GmbH & Co. KG, nun auf Anfrage mit.

Das Verfahren betrifft dabei den Bebauungsplan, an dem bereits seit dem Jahr 2016 gearbeitet wird. Schon in dem Jahr fand auch eine frühzeitige Bürgerbeteiligung statt. Im kommenden Jahr soll es eine weitere öffentliche Auslegung des Plans geben, sagte Bachner. „Nach einem Abwägungsbeschluss seitens des Bezirks erfolgt die Rechtsprüfung durch den Senat und schließlich die Beschlussfassung in der BVV.“ Mit einem festgesetzten Bebauungsplan werde aktuell im kommenden Juni gerechnet. Damit der Bau der neuen Gebäude – darunter zwei Hotels und ein Hochhaus mit Geschossen für Handel und Gastronomie sowie 19 Büroetagen – beginnen kann, sind aber zunächst noch andere Arbeiten notwendig: Über das Gelände verläuft derzeit eine Abwasserdruckleitung. Diese müsse von den Berliner Wasserbetrieben verlegt werden, so Bachner. Geplant war das eigentlich schon für das Jahr 2019, nun soll es im kommenden Jahr soweit sein. Auch Baumfällungen sollen dafür nötig sein. Spandauer Ufer soll Ausblicke über den Bezirk bieten Ursprünglich hatte man sogar gehofft, dass das gesamte Quartier mit einem 80 und einem 60 Meter hohen Gebäude und neben Hotels und Büros auch Flächen für Wohnen, Gewerbe, Cafés und ein Fitnesscenter im Jahr 2021 fertig werden könnte, doch das Datum wurde immer wieder nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Areal deshalb ab Mitte November dieses Jahres auch für eine Weihnachtskirmes zwischengenutzt werden. Doch die Corona-Regeln haben diese Pläne verhindert. Die Investoren werben für das neue Quartier auch mit der Lage direkt am Havelufer und spektakulären Ausblicken über Spandau und weitere Teile der Stadt. Davon soll auch die Öffentlichkeit profitieren. „Wir haben auf dem Sockel Süd, über der Passage, eine öffentliche Terrasse, die zur Hotel-Gastronomie gehört“, so Bachner. Eine weitere Dachterrasse soll es auf dem Sockel Nord, vor dem höchsten Gebäude, das an der Bahnstrecke steht, geben. Sie könnte entweder einer Gastronomie oder Firmenkantine zugeordnet werden. „Zumindest ein Teil wird in jedem Fall der Öffentlichkeit zugänglich sein und den Blick auf die Havel und den ,Spandauer Ufer’-Platz bieten“, sagte der Investor. Genannt wird dieser Ort daher auch „Havel-Balkon“. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.