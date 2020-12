Trotz Kritik: Xavier Naidoo tritt in Spandauer Zitadelle auf

Berlin. Sänger Xavier Naidoo soll im kommenden Sommer in der Zitadelle Spandau auftreten – ein Vorhaben, das nicht ohne Kritik bleibt. Bereits im Frühsommer gab es Kritik von Vertretern der Spandauer SPD-Fraktion , nun hat sie die Konzertpläne erneut in der Bezirksverordnetenversammlung thematisiert, unter anderem mit Blick darauf, ob das Bezirksamt bereit ist, ein Sonderkündigungsrecht wahrzunehmen – und damit, das Konzert zu verhindern.

Doch laut Kulturstadtrat Gerhard Hanke (CDU) gibt es keine Handhabe, die Veranstaltung seitens des Bezirks abzusagen. „Es wäre rechtswidrig, den Auftritt zu untersagen, und es ständen hohe Schadensforderungen im Raum“, sagte er am Mittwochabend. Es werde davon ausgegangen, dass dem Veranstalter durch eine Absage des Konzerts ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstehen könne.

Xavier Naidoo hatte zuletzt mit verschwörungstheoretischen und rechtspopulistischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt; auch hinter der Corona-Pandemie sieht er eine Verschwörung. In der Zitadelle Spandau sollte er eigentlich bereits im vergangenen Sommer auftreten, wegen der Corona-Pandemie wurde das Konzert aber auf den 1. August 2021 verlegt.

Spandauer CDU-Stadtrat will keine Zensur für die Kultur

Sein Auftritt ist im Rahmen des „Citadel Music Festivals“ geplant, das vom Konzertveranstalter Trinity Music durchgeführt wird. „Die Bands werden vom Veranstalter eigenständig ausgewählt, das Bezirksamt war am Auswahlprozess nicht beteiligt und kann keinen Einfluss nehmen“, sagte Hanke, der darauf verweist, dass er persönlich „das mutmaßliche Weltbild von Xavier Naidoo missbillige“.

Gleichzeitig erklärte der Stadtrat aber auch: „Ich wage es nicht, in der Kulturbranche ein Denk- und Redeverbot auszusprechen. Das hat der Bürger zu entscheiden, ob er dort hingeht. Ich mache keine Zensur.“ Im Vorfeld selektieren, welche Künstler auftreten dürfen und dem Veranstalter hierzu Vorgaben zu machen, wolle er nicht. „Sollte etwas Strafrechtliches gegen Künstler vorliegen, sind die Ordnungsbehörden einzuschalten“, sagte Hanke. Eine Eingriffsmöglichkeit gebe es sonst nur bei Künstlern, deren Lieder auf dem Index stehen. In diesem Fall könnten Songs festgelegt werden, die nicht gesungen werden dürfen.

Ob das Citadel Music Festival stattfindet, ist noch unsicher

Lukas Schulz, SPD-Bezirksverordneter, betonte, auch er wollte in keiner Weise Zensurregularien einführen. Er verwies aber darauf, dass die Zitadelle eines der Wahrzeichen von Spandau mit starkem Publikumsverkehr sei. Künstler, die zur freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen, solle man dort begrüßen, „aber alle anderen nicht“, so Schulz.

Noch ist aber gar nicht sicher, ob im kommenden Sommer überhaupt das „Citadel Music Festival“ an der Zitadelle Spandau stattfinden werden. „Es steht alles noch infrage, ob überhaupt und in welcher Form eine Konzertreihe stattfinden kann“, sagte Hanke. In der zweiten Januarwoche ist laut dem Stadtrat ein Termin mit den Veranstaltern geplant, um zu sehen, was im nächsten Sommer möglich ist.

