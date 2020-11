Wie ein Spandauer Krankenhaus emissionsfrei werden will

Berlin. Es ist ein ambitioniertes Ziel, das sich die Mitarbeiter vom Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Spandau gesteckt haben: Der Betrieb soll bis zum Jahr 2030 emissionsfrei laufen. So wolle man das erste „Zero-Emission-Hospital“ in Deutschland werden, sagt Christian Grah, Leitender Arzt Pneumologie und Lungenkrebszentrum. Das erste Krankenhaus also, das keine Schadstoffe, insbesondere kein Kohlenstoffdioxid, mehr verursacht.

Um das Ziel zu erreichen, hat sich an der Einrichtung eine „Health for Future“-Gruppe gegründet. Unter den Mitgliedern sind Ärzte, Mitarbeiter aus der Verwaltung und der Öffentlichkeitsarbeit. „Das Problem ist oft die Differenz zwischen Lippenbekenntnissen und dem tatsächlichen Umsetzen“, sagt Grah, der das Projekt an dem Krankenhaus leitet. „Wir wollen deshalb nicht nur reden, sondern etwas tun. Und wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal an.“

Wobei genau genommen Klima- und Umweltschutz schon seit Langem auf dem Campus Havelhöhe eine Rolle spielen. Schon 1995 sei eine „Arbeitsgruppe Ökologie“ entstanden, die überlegt habe, wie man das Krankenhaus nachhaltig organisieren kann, berichtet der Arzt, der selbst durch sein medizinisches Fachgebiet mit Umweltthemen verbunden ist: „Luftverschmutzung oder Feinstaub sind Aspekte, die für uns Lungenärzte sehr wichtig sind.“

CO2-Emission wurde im Krankenhaus Havelhöhe bereits reduziert

In den vergangenen 30 Jahren ist laut dem Arzt in dem Klinikum schon einiges erreicht worden, um umweltfreundlicher zu werden: Im Jahr 1990 seien noch mehr als 6000 Tonnen Kohlenstoffdioxid verursacht worden, in diesem Jahr sollen es weniger als 2000 Tonnen sein – obwohl der Betrieb vor 30 Jahren noch halb so groß gewesen sei und es 400 statt den heutigen 900 Mitarbeitern gab.

Erreicht worden sei das vor allem durch Veränderungen bei der Gebäudeheizung,, sagt Grah. So wurden zwei Blockheizkraftwerke auf dem Campus errichtet, zudem erfolgte eine Umstellung von Heizöl auf Erdgas. Auch beim Essen hat sich manches verändert: Fleisch gibt es seit mehreren Jahren nur noch dreimal pro Woche, Milch und Gemüse liefern regionale Anbieter.

Nachdem die Kohlenstoffdioxid-Emission so bereits um gut 70 Prozent reduziert wurde, sollen nun die restlichen knapp 30 Prozent folgen. Das seien allerdings die schwierigsten, meint der Arzt. Ideen gibt es aber bereits einige. Um die Koordination der Projekte und das Erstellen eines Gesamtplans soll sich Yvette Gebert kümmern, die seit kurzem über das von der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Projekt „Klik green“ eine Ausbildung zur Klimamanagerin macht. Das Projekt richtet sich gezielt an Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen, ihr gehe es deshalb bei der Ausbildung auch darum, sich mit anderen zu vernetzen, sagt Gebert.

Spandauer Krankenhaus versucht, Narkosegase zu filtern

Gebert hat, bevor sie an das Spandauer Krankenhaus kam, im Projektmanagement eines Recyclingunternehmens gearbeitet, dadurch schon beruflich Erfahrungen im Zusammenhang mit Umweltschutz gesammelt. Aber auch persönlich sei ihr das Thema wichtig, sagt sie. Wie alle anderen engagiert sie sich freiwillig in der „Health for Future“-Gruppe. Bundesweit gibt es mehr als 50 solcher Gruppen, in denen sich Angehörige aus dem Gesundheitsbereich organisieren.

Als entscheidendes Projekt, um zum emissionsfreien Krankenhaus zu werden, nennt Grah den Aufbau einer Photovoltaikanlage. „Wir suchen dafür noch große Flächen“, sagt er, auch mit dem Bezirk wolle man dazu das Gespräch suchen, denn: Möglichst wolle man über die Anlage nicht nur das Krankenhaus, sondern am besten gleich ganz Kladow versorgen.

Ein weiterer Punkt betrifft die Operationen im Krankenhaus. „Narkosegase sind ein großes Problem“, sagt Grah. Denn diese haben Experten zufolge einen hohen Treibhauseffekt. In Havelhöhe habe man deshalb gemeinsam mit einer Firma ein Versuchsprojekt gestartet. „Wir versuchen, mithilfe einer Anlage die Gase zu filtern, damit sie nicht mehr klimaschädlich sind“, erklärt der Mediziner.

Klinikum will nicht nur emissionsfrei, sondern auch papierlos werden

Und es gibt viele andere Aspekte, die im Laufe des Projekts betrachtet und optimiert werden sollen. Dazu zählen der Einkauf und die Entsorgung; denn Einwegprodukte gehören zum Krankenhaus-Alltag. Diese ließen sich auch nicht so einfach vermeiden, sagt der Arzt, und wenn man sie wieder aufbereiten wolle, koste das auch Energie. „Aber das Thema ist wichtig.“

Zudem will das Krankenhaus nicht nur emissionsfrei, sondern auch papierlos werden – zumindest soweit wie möglich. Um Akten etwa an andere Ärzte zu übermitteln, soll nach Lösungen für eine sichere digitale Übertragung gesucht werden, statt die Unterlagen zunächst auszudrucken und dann per Fax zu versenden. Generell solle nicht mehr für jeden Patienten eine Papierakte angelegt werden, meint Grah. Schon jetzt werde das größtenteils elektronisch geregelt.

Fördermittel für Klimaschutz-Projekte sollen beantragt werden

Wie insgesamt beim Thema Klimaschutz spielt auch an dem Krankenhaus Mobilität eine Rolle. „Als erstes wollen wir ein Elektrofahrzeug für die Poststelle anschaffen“, sagt Gebert. Auch für den Krankentransport der Patienten auf dem Gelände, von einem Haus zum anderen, sollen Lösungen her.

Finanzielle Unterstützung für die Umsetzung ihrer Klimaschutz-Pläne erhofft sich das Krankenhaus durch ein Förderprogramm des Bundesumweltministeriums zur Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen, das unter anderem Maßnahmen an und in Gebäuden fördert, wie Dachbegrünungen. Bis Mitte Dezember soll ein entsprechender Antrag eingereicht werden, sagt Gebert.

Mit ihrem Einsatz will das Spandauer Krankenhaus auch Vorbild für andere Einrichtungen sein und diesen zeigen, was möglich ist. Auch deshalb sei es wichtig, eine Allianz mit anderen Vertretern der Gesundheitsbranche zu bilden. „Wenn wir nur alleine etwas machen, haben wir am Ende wenig gewonnen“, sagt die Klimamanagerin in spe. Und sie betont: „Es geht uns hier nicht um unser Image. Wir wollen wirklich etwas bewegen.“

