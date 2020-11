Fähre Kladow – Wannsee: Keine Chance auf zweites Schiff

Berlin. Es war ein erneuter Versuch, den Fährbetrieb zwischen Kladow und Wannsee durch ein zweites Schiff zu stärken – doch die Bezirksverordnetenversammlung Spandau (BVV) hat auch mit dem neusten Antrag keine Chance auf Erfolg. Das geht nun aus einem Bericht von Verkehrsstadtrat Frank Bewig (CDU) und Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) zum beschlossenen Antrag hervor. Darin wird eine Stellungnahme der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zitiert, nach deren Angaben sich eine zweite Fähre insbesondere in den Wintermonaten nicht lohnen würde.

In dem CDU-Antrag, der einstimmig beschlossen worden war, hatte die Fraktion eine „Pop-up-Fähre“ in Anlehnung an die Pop-up-Radwege gefordert. Zumindest in der Berufsverkehrszeit solle ein zweites Schiff eingesetzt werden, argumentierten die Christdemokraten, um die Verkehrsanbindung zu entzerren und zu verhindern, dass Menschen im Fall einer vollen Fähre 60 Minuten warten müssen. Aktuell verkehrt die Linie F10 im Stunden-Takt. Gleichzeitig wurde auf die geltenden Abstandsregelungen während der Corona-Pandemie verwiesen.

Reederei besitzt lediglich ein zweites, kleines Reserveschiff

Doch so kurzfristig, wie sich die CDU-Fraktion den Einsatz des zweiten Fährschiffes vorstellte, scheint das Ganze nicht möglich zu sein, wie die BVG dem Bezirk mitteilte. Demnach habe sich die Senatsverkehrsverwaltung bei der Ausschreibung der Verkehrsleistung für die laufende Vertragsperiode gegen ein zweites Schiff ausgesprochen. Eine kurzfristige temporäre Verstärkung der Fährlinie ist nicht möglich. „Die Leistung müsste mit der kommenden Ausschreibung regulär bestellt werden“, heißt es. Nur so ließe sich eine Taktverdichtung realisieren.

Hinzu komme: Die Reederei, die mit dem Betrieb der Verbindung beauftragt ist, besitze lediglich ein kleineres Reserveschiff für eventuelle Ausfälle des Vertragsschiffes. „Im Oktober wurde das Reserveschiff aus technischen Gründen vorübergehend eingesetzt, ohne dass es zu Engpässen kam“, heißt es. Im Sommer war zudem zeitweise die maximale Fahrgastzahl von eigentlich 300 auf die Hälfte gesenkt worden, inzwischen ist die Maßnahme jedoch wieder aufgehoben.

Engpässe gibt es laut BVG nur im Sommerhalbjahr

Engpässe beim Fährverkehr gibt es laut BVG zudem nicht im Zusammenhang mit Berufspendlern, sondern eher mit Ausflüglern. „Nach den uns vorliegenden Daten aus Zählungen und Beobachtungen mussten Fahrgäste der Linie F10 ausschließlich an den Wochenenden im Sommerhalbjahr und bei guter Witterung Wartezeiten in Kauf nehmen“, teilte das Unternehmen mit. „Das Fahrgastaufkommen ist stark abhängig vom Ausflugsverkehr.“

Bereits 2018 wurde in der BVV Spandau ein Antrag beschlossen, wonach der Takt der Fähre während des Berufsverkehrs verstärkt werden sollte. Auch dieser scheiterte jedoch. Die Senatsverkehrsverwaltung hatte zuletzt, ähnlich wie die BVG, darauf verwiesen, dass die Fähre in den meisten Fällen nicht ausgelastet sei. So hieß es im Frühjahr, die Situation, dass nicht alle Fahrgäste mitgenommen werden konnten, sei bei deutlich weniger als einem Prozent der Fahrten aufgetreten. Mit Verweis auf die Ablehnung der Senatsverwaltung will das Bezirksamt deshalb nun auch den aktuellen Vorgang als erledigt betrachten.

