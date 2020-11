Einzug der GSG9: Beginn von Kasernen-Umbau noch unklar

Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Berlin-Spandau

Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau soll Standort der Bundespolizei werden. Doch ein Baubeginn ist noch nicht absehbar.

Berlin. Bereits seit mehreren Jahren ist klar: Die ehemalige Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau soll in Zukunft von mehreren Einheiten der Bundespolizei, darunter die Eliteeinheit GSG9, bezogen werden. Doch das Vorhaben steht noch immer weit am Anfang, wann der Bau oder auch nur die Erstellung der konkreten Planungsunterlagen beginnen sollen, lässt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) weiterhin offen.