Spandauer Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Berlin. Was zuletzt bereits befürchtet wurde, steht nun fest: Der traditionelle Spandauer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. „Das, was wir geplant hatten, haben wir definitiv abgesagt“, sagte Sven-Uwe Dettmann, Geschäftsführer der Marketingagentur „Partner für Spandau“, die die Veranstaltung seit Jahren organisiert. Noch bis Ende November sind Weihnachtsmärkte aufgrund der derzeit geltenden Corona-Regeln verboten. Hoffnung, dass im Dezember ein gut besuchter Markt möglich ist, gibt es inzwischen bei „Partner für Spandau“ nicht mehr.

„Selbst wenn es nächste Woche eine neue Verordnung gibt, würde das auch gar nicht mehr funktionieren“, sagte Dettmann. „Wie sollen wir das denn noch genehmigt bekommen?“ Hinzukommt, dass zahlreiche Standbetreiber aus anderen Ländern stammen und für den Markt extra anreisen würden. Diese würden ja nicht einmal mehr Hotelzimmer finden, so Dettmann.

Was den Spandauer Weihnachtsmarkt ausmacht, sei nicht möglich

Daneben spielt natürlich auch der wirtschaftliche Faktor eine Rolle. Die Situation sei schon jetzt „wirtschaftlich eine Katastrophe“, sagte der Geschäftsführer. Noch schlimmer sei es, zunächst den Aufbau zu beginnen und dafür Dienstleister zu beauftragen, um dann am Ende doch den Weihnachtsmarkt abzusagen. „Und selbst wenn 250 Besucher gleichzeitig anwesend sein dürften, hat das keinen Wert. Das ist auch nicht das, weshalb die Leute auf dorthin kommen.“ Das, was den Spandauer Weihnachtsmarkt ausmache, sei zurzeit nicht möglich. Und „die Gesundheit geht im Moment vor“, so Dettmann.

Dass der Weihnachtsmarkt nicht in der Altstadt stattfinden kann, ist bereits seit Monaten klar . Geplant war deshalb, auf die Zitadelle auszuweichen, wo zwar etwas weniger Stände Platz gehabt hätten, dafür hätten die Besucherströme besser kontrolliert und gelenkt werden können. Es wäre zudem die letzte mögliche Einnahmequelle für „Partner in Spandau“ gewesen, alle anderen Spandauer Open-Air-Stadtfeste wurden in diesem Jahr bereits abgesagt. Gleiches gilt für viele Standbetreiber.

Markt in der Altstadt wird mit Weihnachtsbäumen dekoriert

Dettmann äußerte deshalb auch Kritik daran, wie derzeit mit der Veranstaltungsbranche umgegangen wird. „Es ist mehr als unbefriedigend, was die Politik gerade macht“, sagte er. Für die angekündigten Novemberhilfen, bei denen von Schließungen betroffene Unternehmen 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes im November 2019 erhalten sollen, gebe es noch keine Ausführungsbestimmungen. „Wir wissen immer noch nicht, ob wir antragsberechtigt sind“, so Dettmann. Gerade kurz vor Weihnachten sei das eine schwierige Lage.

Eine kleine gute Nachricht gibt es immerhin für die Altstadt Spandau: Dort wird trotz fehlendem Weihnachtsmarkt für etwas festliche Stimmung gesorgt. Zwar kann die traditionelle große Tanne aus dem Fichtelgebirge nicht kommen, es gibt aber einen kleineren, immerhin noch neun Meter hohen Ersatz auf dem Marktplatz. „Dazu kommen zehn weitere beleuchtete Bäume und ein paar unbeleuchtete. Es wird also ein bisschen weihnachtlich dekoriert“, so Dettmann. Ob es am Ende irgendwo auch einen Glühweinstand geben könne, werde sich zeigen.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.