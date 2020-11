Kampf gegen Corona: Gesundheitsamt bekommt neue Mitarbeiter

Berlin. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts arbeiten seit Monaten unter Volllast, nun soll in Spandau weitere Unterstützung kommen: Über den Berliner Nachtragshaushalt werden zusätzliche Stellen finanziert. Das seien zum einen 15 Stellen für den „Corona-Stab“, die also befristet zur Bewältigung der Pandemie-Situation eingestellt werden, sowie fünf unbefristete entsprechend des „Mustergesundheitsamts“, sagte Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU). „Die Stellen sind längst alle ausgeschrieben.“

Spätestens bis zum 1. Januar sollen die neuen Mitarbeiter kommen, einen Teil der Positionen hofft der Stadtrat bereits im Dezember besetzen zu können. Zudem ist vorgesehen, dass weitere Landes- und Bundesbeamte bei der Kontaktverfolgung in Spandau helfen. Schon am Montag sollen laut Bewig zehn Regierungsinspektoren in den Bezirk kommen und das Gesundheitsamt unterstützen.

Bereits jetzt bekommt das Amt Hilfe von außerhalb: So sind schon seit September 15 Bundeswehrsoldaten im Bereich der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, im Oktober sind noch zwei Abstrichteams der Bundeswehr hinzugekommen. Zu diesen gehört jeweils auch ein Sanitätssoldat. Stadtrat Bewig betont aber: „Wir brauchen auch Fachleute, nicht nur Hilfskräfte.“ Denn letztere würden fachliche Ansprechpartner benötigen. Und das Gesundheitsamt ist bereits am Limit: Für die Mitarbeiter sei die derzeitige Situation „eine Zumutung“, sagt Bewig.

Corona-Infizierte mit 260 Kontaktpersonen sind dabei

Denn aktuell seien „100 Fälle pro Tag keine Seltenheit“, so der Stadtrat. „Und wir haben schon Fälle mit 260 Kontakten gehabt.“ Allein die Kontaktaufnahme mit Positiv-Getesteten, das Ermitteln der Kontaktpersonen und Verschicken der Quarantänebescheide an alle sei ein „immenser Aufwand“. Auch die Corona-Hotline habe „massiv ausgebaut“ werden müssen. Im Bezirksamt wurde deshalb auch eine neue Struktur geschaffen, mit der man hoffe, wieder Herr dieses Prozesses zu werden, erklärt Bewig.

Dazu werden in den anderen Ämtern Teams gebildet, jeweils mit einer Leitung, die dann die Corona-Fälle weitgehend selbstständig, also unabhängig vom Gesundheitsamt. betreuen und alle anfallenden Aufgaben erledigen. Ziel sei, dass jeder in einem solchen Team zwei, bis drei Fälle am Tag schaffe, sagt Bewig. Die Gruppen werden vorab geschult und bekommen auch einen Leitfaden zu Abläufen. Der Vorteil: „Das Gesundheitsamt muss nicht mehr ermitteln und kann sich um Fälle in Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen kümmern, also Situationen, die schwieriger zu beurteilen sind.“

Einschränkungen für Spandauer in fast allen Bereichen des Bezirksamts

So soll erreicht werden, dass Quarantänebescheide bei Betroffenen in der Regel innerhalb von zwei bis maximal drei Tagen ankommen, damit diese also beispielsweise etwas für den Arbeitgeber in der Hand haben. Im ersten Schritt sollen dabei 40 bis 50 Mitarbeiter anderer Ämter eingebunden werden. Weitere 40 Kollegen könnten bei Bedarf folgen. „Die ersten zwei Teams haben wir jetzt weitgehend fertig“, sagt Bewig. „Die anderen werden in den nächsten Wochen geschult.“

Gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass in anderen Ämtern des Bezirksamts mit Einschränkungen zu rechnen ist. Denn andere Aufgaben noch nebenher zu erledigen, sei kaum möglich. „Es wird vermutlich in fast allen Bereichen Einschränkungen für die Bürger geben“, kündigte Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) in dieser Woche in der Bezirksverordnetenversammlung an. Das werde vermutlich einen Zeitraum von wenigstens mehreren Wochen betreffen.

Vor allem setzt Gesundheitsstadtrat Bewig aber darauf, dass die Fallzahlen in den kommenden Wochen wieder sinken. „Mein Gefühl sagt mir bei den Zahlen, dass es eine kleine Abschwächung im Anstieg gibt“, sagt er. Von Entspannung ist man aber noch weit entfernt. „Wir kommen erst wieder in halbwegs normale Strukturen, wenn wir am Tag nur noch 20 bis 30 Fälle haben.“ An diesem Freitag sind 64 Neuinfizierte hinzugekommen.

