Schulbau in Spandau: So kommen die Projekte voran

Berlin. Die Liste an Schulbau- und Sanierungsvorhaben in Spandau ist lang: Mehr als 80 Projekte werden in einer Übersicht des Schulamts aufgeführt, die kürzlich auf eine Anfrage der Spandauer Bezirksverordneten Anne Düren (parteilos für Linke) veröffentlicht wurde. An den meisten Einrichtungen gibt es daher nicht nur eine, sondern mehrere notwendige Maßnahmen.

Knapp die Hälfte der Projekte aus der Berliner Schulbauoffensive – oder zumindest deren Vorbereitung – ist derzeit in Arbeit, gut ein Drittel hat dagegen noch nicht begonnen. Der Rest ist, wenigstens in Teilen, fertiggestellt. Nach Angaben von Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) wird in die Spandauer Schulen in den kommenden Jahren insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert.

Die aufgelisteten Projekte umfassen aber nicht nur die konkreten Bauarbeiten, sondern auch die Arbeiten im Laufe der Planung, etwa Machbarkeitsstudien oder das Erstellen eines Bedarfsprogramms, das die benötigten Räume und die Ausstattung festhält. Letzteres erfolgt aktuell für einige Projekte, wie aus der Übersicht hervorgeht. Daran hängen am Ende auch die Kosten einer Schulsanierung oder -erweiterung. Das heißt: Auch wenn zahlreiche Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen in Spandau der Liste nach in Arbeit sind, kann es bis zu den tatsächlichen Bauarbeiten teilweise noch dauern.

Erweiterung der Wolfgang-Borchert-Schule in Spandau geht voran

Gebaut wird an Spandauer Schulen derzeit aber auch. Einen sichtbaren Fortschritt gibt es an der Wolfgang-Borchert-Schule, die derzeit um ein Gebäude mit dringend benötigten Fachräumen und einer Mensa erweitert wird. Dort ist der Rohbau inzwischen soweit vorangeschritten, dass in diesem Monat eigentlich Richtfest gefeiert worden wäre. Wegen der Corona-Pandemie wird aber darauf verzichtet. Erst Anfang Juni erfolgte an der Spandauer Schule die Grundsteinlegung.

Bislang besitzt die Sekundarschule zwei Standorte, künftig soll sie an einem zusammengeführt werden. „Denn der alte Standort in der Blumenstraße entspricht nicht mehr heutigen Anforderungen. Es gab weder Aula noch Mehrzweckraum oder Mensa“, so Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD). Das werde sich mit dem Neubau ändern. Er soll zudem Platz für eine gymnasiale Oberstufe bieten. Eine Fertigstellung des 25 Millionen Euro teuren Neubaus ist mit dem Bauunternehmer bis Ende 2021 vereinbart.

Bauarbeiten für weiteren Ergänzungsbau haben begonnen

Daneben laufen für mehrere neue Sporthallen an Spandauer Schulen die Arbeiten. Das betrifft der Liste des Schulamts zufolge etwa das Lily-Braun- sowie das Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium, für die neue Halle an der Christoph-Földerich-Grundschule soll Anfang 2021 der Baustart erfolgen.

Hinzukommen modulare Ergänzungsbauten. Erst kürzlich ist laut dem Schulamt die Baumaßnahme für den Holz-Ergänzungsbau an der Birken-Grundschule in die Umsetzung gegangen. Derzeit finden Erdarbeiten statt, die Bodenplatte soll Anfang des kommenden Jahres betoniert werden. An der Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule soll ein Ergänzungsbau ab 2021 errichtet werden. Insgesamt 16 Spandauer Schulen sollen noch oder sind kürzlich erweitert worden.

Baustart für neue Grundschule im ersten Quartal 2021 geplant

Bauvorbereitende Arbeiten haben kürzlich auch an der Heinrich-Böll-Oberschule begonnen, die einen Ersatzneubau bekommen soll. Läuft alles nach Plan, könnte noch Ende des Jahres die Grundsteinlegung erfolgen. Das Projekt hat sich dabei etwas verzögert: Ursprünglich wurde ein Baubeginn Ende 2019 erwartet. Das alte Gebäude soll wenn der Neubau fertig ist als Ausweichquartier für andere Spandauer Schulen genutzt werden, die umfassend saniert werden müssen, etwa das Kant-Gymnasium.

Auf den Baubeginn bei anderen neuen Schulen muss dagegen noch gewartet werden. Am Standort Goltz-/Mertensstraße, wo nahe mehrerer Neubauprojekte eine inklusive Grundschule vorgesehen ist, ist ein Baubeginn nun für das erste Quartal 2021 anvisiert. Für die anderen geplanten Schulen – insgesamt sind es drei weitere Grundschulen, zwei Gemeinschaftsschulen und ein Gymnasium – soll es frühestens ab 2022 losgehen.

