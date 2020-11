Berlin Spandau: Bürgerinitiative kritisiert Planungen für Siemensstadt 2.0

Die Entwicklung der Siemensstadt 2.0 geht weiter. So könnte sie künftig aussehen. Die Planungswerkstatt Neue Siemensstadt äußert Kritik.

Berlin. Die Planungen für das Quartier Siemensstadt 2.0, das auf dem Siemens-Areal in Spandau entstehen soll, schreiten voran – und bleiben nicht ohne Kritik: Die Planungswerkstatt Neue Siemensstadt, eine Bürgerinitiative, zu der eigenen Angaben zufolge Anwohner, Planer sowie Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen in der Siemensstadt gehören, sieht einige Aspekte mit Skepsis. Darunter fallen der Lärmschutz, die Menge an Grünflächen oder die Bebauungsdichte.