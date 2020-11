CDU-Kandidat: Frank Bewig will Spandaus Bürgermeister werden

Berlin. Eine wirkliche Überraschung ist es nicht, nun aber steht offiziell fest: Frank Bewig tritt für die CDU in Spandau als Bürgermeisterkandidat bei der Wahl im kommenden Jahr an. Am Sonnabend haben ihn die Delegierten laut einer Mitteilung einstimmig gewählt. Der studierte Politologe ist derzeit als Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Verkehr und Gesundheit in Spandau zuständig. Zuvor, von 2014 bis 2017, war der 45-Jährige Stadtrat für Soziales und Gesundheit.

Spandau sei sein Zuhause, erklärte Bewig in der Mitteilung. „Hier fühle ich mich geborgen, hier bin ich großgeworden.“ Als Ziel nannte er, „Spandau als fast schon vergessenen Außenbezirk wieder mehr in den Fokus der Stadtpolitik zu stellen“. Kai Wegner, Vorsitzender der CDU Spandau, teilte mit, Bewig sei „genau der Richtige, der Spandau mit all seinen Herausforderungen lenken und steuern kann“. Er überzeuge mit pragmatischen Lösungen zum Wohl des Bezirks.

Joe Chialo in Spandau als Kandidat für den Bundestag nominiert

Wegner selbst wurde am Sonnabend für die kommende Abgeordnetenhauswahl auf Listenplatz 1 aufgestellt, er tritt im Spandauer Süden an. Wie bekannt, ist CDU-Landeschef Wegner auch designierter Spitzenkandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters.

Zudem haben die Christdemokraten in Spandau Joe Chialo als Kandidaten für den Bundestag nominiert. 95 Prozent der Delegierten stimmten für Chialo, der damit 2021 im Wahlkreis Spandau-Charlottenburg Nord antreten soll, in dem zuletzt Wegner um das Direktmandat kämpfte. Der Musikmanager hatte im Oktober zunächst überraschend bekannt gegeben, sich in Mitte für ein Bundestagsmandat bewerben zu wollen. Weil dort aber auch Ottilie Klein, Bürgerdeputierte in dem Bezirk sowie Mitgliederbeauftragte im Landesvorstand, für die CDU kandidieren will, holte Wegner Chialo nach Spandau.

Als Quereinsteiger würde der erfolgreiche Unternehmer Chialo neue Perspektiven in die Politik einbringen, erklärte Wegner. „Mit seinen Themen trifft er den Nerv der Zeit und ergänzt mit seiner Persönlichkeit das Team der CDU Spandau.“ Chialo äußerte sich nach der Nominierung in einem Video auf Twitter. „Spätestens jetzt bin ich wirklich in Spandau angekommen“, sagte er. Er freue sich mit dem Spandauer Team auf den Wahlkampf im kommenden Jahr, „denn das wird richtig krass“, so Chialo weiter. Sein Kontrahent im Kampf um das Direktmandat wird voraussichtlich Spandaus aktueller Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD).

