Nachbarn terrorisiert: Clan-Mann vor Gericht

Berlin. Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Falkenhagener Straße in Spandau könnte eine jahrelange Qual bald ein Ende finden. Denn diesen Freitag startet in Berlin der Prozess gegen Abdulkadir O. Er soll seine Nachbarn jahrelang terrorisiert haben.

O. ist angeklagt wegen Nachstellung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Nötigung. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Laut Anklage soll er etwa einem benachbarten Ehepaar die Autoreifen zerstochen und mehrfach die Schlösser an dessen Keller- und Wohnungstür zerstört haben. In einem Fall habe er Kot an die Wohnungstür geschmiert. Dem Ehemann soll er außerdem aufgelauert und ihm so laut ins Ohr geschrien haben, dass der Mann danach Hörprobleme hatte.

92 Straftaten in einem Jahr

Lange fühlten sich die Bewohner und Bewohnerinnen alleingelassen. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei in dem Haus an der Falkenhagener Straße 92 Straftaten. Die Bewohner dokumentierten die Attacken, trafen sich regelmäßig und suchten bei Ämtern und Politikern Hilfe. Lange passierte nichts. Allein eine Familie stellte 57 Strafanzeigen gegen O., der selbst Dutzende Eintragungen im Zentralregister hat und Hunderte Male als Tatverdächtiger geführt wurde. Sein Spitzname: „Tyson Ali“. Ihm werden beste Kontakte ins Clan-Milieu und speziell zur Familie R. nachgesagt. So tauchte Abdulkadir O. etwa gemeinsam mit Issa R. bei der Beerdigung von Intensivtäter Nidal R. auf dem Friedhof in Schöneberg auf.

Erst nach einem Bericht von Spiegel TV im vergangenen Jahr war das ganze Ausmaß des Falles bekannt geworden. Auch die Morgenpost berichtete mehrfach. O. selbst bestritt in der Vergangenheit die Vorwürfe.

Bewohner fühlen sich im Stich gelassen

Eine der Betroffenen ist Hildegard J. Sie wird im Prozess auch als Zeugin aussagen. Bei einem früheren Treffen sagte J. der Morgenpost, dass der Komplex Falkenhagener Straße von den Behörden lange wie ein Nachbarschaftsstreit behandelt worden sei. Erst als sich die Medien einschalteten, sei Bewegung in den Fall gekommen. Gemeinsam mit anderen Nachbarn hatte sie die Vorgänge der vergangenen Jahre fein säuberlich dokumentiert. Regelmäßig soll Abdulkadir O. die Nachbarn verfolgt und fotografiert haben. Nachts soll er laut Anklage auch gegen die Heizungsrohre geschlagen und so die Nachtruhe im Haus gestört haben. Tagsüber soll er Eier gegen Fenster geschmissen haben. Die Bewohner zeigten in der Folge psychische und physische Krankheits- und Belastungssymptome.