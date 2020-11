Spandau prüft Anmietung von Flächen für Kontaktverfolgung

Berlin. Auch der Bezirk Spandau kämpft zurzeit mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie, wie fast überall sind die Zahlen der Neuinfektionen erheblich gestiegen. Ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie ist die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Dafür braucht es Personal – und damit auch Platz. Weil der im Rathaus Spandau knapp ist, wird nun überlegt, temporär „Flächen für bis zu 25 Mitarbeiter zur Covid-19-Nachverfolgung“ anzumieten, sagte Bezirksstadtrat Andreas Otti (AfD).

„Hierzu wollen wir das ,vereinfachte Zustimmungsverfahren’ bei pandemiebedingten Flächenbedarfen nutzen, welches die Anmietung von bis zu 575 Quadratmetern Fläche ermöglicht“, erklärte der für Liegenschaften zuständige Stadtrat. Otti betonte aber auch, dass nicht nur Räume notwendig seien, sondern auch die „digitale Wende im Bezirk“ weiter vorangetrieben werden müsse. Gerade auch in Situationen wie der Corona-Pandemie.

„Die Staatsverwaltung muss auch in Notzeiten uneingeschränkt funktionieren“, sagte Otti. „Wie wichtig diese Fähigkeit ist, zeigt sich auch daran, dass seit wenigen Tagen Teile des bezirklichen Hochbaus Aufgaben des Gesundheitsamtes übernommen haben und somit auf digitale Vernetzung zwingend angewiesen sind.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Spandau zahlt 152.000 Euro monatlich für angemietete Büros

Dass es im Rathaus Spandau Platzprobleme gibt – durch die Aufstockung des Personals, aber auch weil teilweise Abschnitte für Sanierungen gesperrt werden müssen – ist seit Längerem bekannt. Schon jetzt hat der Bezirk deshalb für mehrere Ämter Flächen außerhalb des Rathauses angemietet. Monatlich werden dafür laut Otti knapp 152.000 Euro Miete bezahlt. Und der Platzbedarf wächst weiter. „Nach derzeitigem Stand wird eine teilweise Neuordnung der Belegung der Büroflächen zur Unterbringung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprüft“, erklärte der Stadtrat.

Zudem hat der Bezirk Spandau in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um zu untersuchen, wo neue Bürogebäude gebaut werden könnten – auch, um in Zukunft die hohen monatlichen Mietkosten zu sparen. „Die Machbarkeitsstudie steht kurz vor dem Abschluss“, sagte Otti. Betrachtet wurden dabei auch die Standorte Galenstraße 14, Seegefelder Straße 35 und Klosterstraße 36, dabei seien auch die wahrscheinlichen Kosten für das Schaffen neuer Flächen ermittelt worden. Zu den genauen Ergebnissen will sich der Stadtrat erst äußern, nachdem diese im Bezirksamt präsentiert wurden.

Kosten für neue Bürogebäude in Investitionsprogramm eingeplant

Absehbar ist aber, dass es auf diese Standorte hinauslaufen wird. „Weitere mögliche Standorte für Bürodienstgebäude auf landeseigenen Grundstücken konnten nicht identifiziert werden“, erklärte Otti. Im Investitionsprogramm von 2020 bis 2024 sind bereits Kosten für den Bau zweier Bürogebäude, an der Galten- und an der Seegefelder Straße, vorgemerkt. Vorgesehen sind dabei zwischen 13 und 14 Millionen Euro, das erste Geld soll demnach 2023 fließen. Eine Fertigstellung wird für das Jahr 2028 prognostiziert.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.