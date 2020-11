Berlin Spandau: 680.000 Euro für Beratungsfirma - Schulreinigung bleibt Thema

Berlin. Der Jahresbericht des Berliner Rechnungshofs sorgte im Oktober in Spandau für Aufruhr: Demnach hatte das Bezirksamt bei der Beauftragung eines Beratungsunternehmens das Vergaberecht grob verletzt, außerdem „nicht notwendige Ausgaben im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich geleistet“. Konkret ging es dabei um die Schulreinigung im Bezirk. Mit der Ausschreibung der Reinigungsleistung hatte der Bezirk 2018 eine Consulting Firma beauftragt – und mit dieser vereinbart, dass sie als Honorar 45 Prozent der Einsparung eines Jahres erhält. Insgesamt zahlte das Amt so 680.000 Euro an die Firma.

Erwartungsgemäß lassen die Fraktionen in der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) den Vorgang nicht auf sich beruhen, gleich dreimal wird die Angelegenheit thematisiert: Die Linksfraktion hat bereits Mitte Oktober eine kleine Anfrage eingereicht, die die Vergabe an das Consulting-Unternehmen behandelt. Weitere große Anfragen kommen von CDU und FDP, sie sollen in der kommenden Bezirksverordnetenversammlung am 11. November behandelt werden.

Umfang der Schulreinigung in Spandau wurde deutlich reduziert

Zudem hat die FDP-Fraktion bereits Akteneinsicht beantragt, die CDU-Fraktion zieht eine mögliche Sondersitzung in Betracht, um offene Fragen zu klären. Und auch Bürger haben sich inzwischen an das Bezirksamt gewandt und ihr Unverständnis über den Vorgang geäußert. Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) hat derweil eine Stellungnahme an die Senatsfinanzverwaltung geschickt. Ihm zufolge soll darüber auch noch im Berliner Abgeordnetenhaus debattiert werden.

Hintergrund des hohen Honorars ist, dass der Bezirk Spandau bis 2018 jährlich rund 4,5 Millionen Euro für die Schulreinigung bezahlte. Seit 2019 sind es nur noch rund 3,3 Millionen Euro. Durch die Differenz sowie einen zusätzlichen „Sicherheitseinbehalt“ ergibt sich das Erfolgshonorar der Consulting-Firma. Nicht berücksichtigt wurde dabei allerdings, dass auch der Reinigungsumfang auf Vorschlag der Berater um rund 25 Prozent reduziert wurde. So werden die Böden in Unterrichtsräumen nur noch an vier statt fünf Tagen geputzt, Büroräume und Treppenhäuser ab der zweiten Etage nur noch einmal statt fünfmal wöchentlich.

Erfolgshonorar wurde laut Rechnungshof falsch berechnet

Der Bezirk bezahlte das hohe Honorar, für das laut Bericht im Bezirkshaushalt keine Vorsorge getroffen worden war. Vor allem aber äußert der Rechnungshof Zweifel an der Höhe der Rechnung. Denn allein dadurch, dass die Reinigungsleistung um ein Viertel reduziert wurde, ergebe sich eine Einsparung von 1,125 Millionen Euro. Zieht man die Summe von den ursprünglichen Reinigungskosten ab, landet man bei 3,375 Millionen Euro – und damit dem korrekten Ausgangswert, um die tatsächliche Ersparnis durch die neue Ausschreibung zu berechnen, erklärt der Rechnungshof. Dann würde auch das Erfolgshonorar der Beratungsfirma erheblich schrumpfen, nämlich auf rund 35.800 statt 680.000 Euro.

Der Rechnungshof kritisiert daneben aber auch verschiedene Aspekte, die den Ablauf im Bezirksamt von der Beauftragung bis zur Rechnungsbezahlung betreffen: Demnach hätte das Amt das externe Beratungsunternehmen nicht ohne ein Wettbewerbsverfahren beauftragen dürfen. In dem Bereich, in dem der Vertrag mit der Firma unterzeichnet wurde, habe es außerdem keine Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen gegeben, wie ein Vier-Augen-Prinzip. Und bei der Bezahlung seien die erforderliche rechtliche Prüfung und vorgeschriebene Verfahrensschritte außer Acht gelassen worden.

Bezirksamt rechtfertigt die Beauftragung der Consulting-Firma

Bezirksbürgermeister Kleebank rechtfertigt die Beauftragung der Beraterfirma. Vor allem sei ein Dienstleister für die Sicherung der Reinigungsqualität gesucht worden. Dabei sah das Bezirksamt Alleinstellungsmerkmale bei dem gewählten Unternehmen. Um Einsparungen sei es dem Amt demnach zunächst nicht gegangen, weshalb auch mit einem deutlich geringeren Honorar gerechnet wurde.

Allerdings: „Das beauftragte Unternehmen konnte dem Bezirksamt dann jedoch nachweisen, dass der bisherige Reinigungsumfang ohne Abstriche bei der Sauberkeit gekürzt und damit die Kosten reduziert werden konnten“, so Kleebank. „Darauf ist das Bezirksamt – richtigerweise – eingegangen.“

Gleichzeitig räumte aber auch Kleebank ein, dass in dem Verfahren nicht alles richtig gelaufen sei. Spätestens, als die Reduktion des bisherigen Reinigungsumfangs entschieden wurde, hätte das Rechtsamt „wegen der vergaberechtlichen Fragen“ hinzugezogen werden müssen, erklärt der Bürgermeister. Die Wiederholung eines solchen Vorgangs soll verhindert werden. Daher sind für Mitarbeiter regelmäßige Fortbildungen in „relevanten Rechtsgebieten“ vorgesehen. „Auch die individuellen Verantwortlichkeiten sind geklärt und Konsequenzen gezogen worden“, so Kleebank weiter.

Daran, dass Spandau der Beratungsfirma fast 700.000 Euro gezahlt hat, ändert das aber nichts mehr. „Eine Rückforderung eines Teils des Honorars ist durch das Bezirksamt ebenfalls geprüft worden“, erklärt der Bezirksbürgermeister. „Die Aussicht auf Erfolg vor Gericht wird aber leider als verschwindend gering eingestuft.“

