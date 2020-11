Berlin-Spandau: So sollen sich Haselhorst und Siemensstadt entwickeln

Berlin. Seit dem vergangenen Jahr wird daran gearbeitet, große Teile von Haselhorst und Siemensstadt in ein Förderprogramm aufzunehmen, um die Gebiete mit Hilfe von Fördermitteln aufzuwerten. Nun steht das notwendige „integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept“, kurz Isek, vor dem Abschluss. Auch konkrete Maßnahmen werden darin vorgeschlagen, die ersten Projekte könnten im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Betrachtet wurden bei der Untersuchung vor allem ältere Wohngebiete, die zwischen dem Saatwinkler Damm, der Nonnendammallee und der Daumstraße liegen. Sie befinden sich damit in unmittelbarer Nachbarschaft mehrerer großer Wohnungsbauprojekte: der Siemensstadt 2.0, der Insel Gartenfeld und der Waterkant in der Wasserstadt Oberhavel.

Nachdem das Bevölkerungswachstum zuletzt moderat war, wird für die Ortsteile Siemensstadt und Haselhorst bis 2030 deshalb ein Bewohnerzuwachs von mehr als 25 Prozent vorhergesagt. „Grundsätzlich kann man sagen, dass aufgrund der Entwicklung mit einer deutlichen Verschärfung der Defizite zu rechnen ist“, sagte Olaf Kube, Projektleiter beim für die Untersuchung zuständigen Büro S.T.E.R.N, im Spandauer Stadtentwicklungsausschuss. Auch der Bezirk sieht durch die Neubauprojekte für die bestehenden Kieze in Haselhorst und Siemensstadt einen zunehmenden Handlungsdruck.

Handlungsdruck für Siemensstadt und Haselhorst nimmt zu

Laut dem Büro zeigt sich schon jetzt eine Unterversorgung an Kita- und Schulplätzen. Zudem wird ein Mangel an Grünflächen gesehen, wobei sich der Versorgungsgrad durch den Bevölkerungszuwachs voraussichtlich noch verschlechtern wird. Und auch bei den Spielplätzen, besonders im Gebiet der Siemensstadt, gebe es „qualitative und quantitative Defizite“. Ziel des Städtebauförderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ ist es deshalb, die soziale Infrastruktur sowie Grünanlagen und den öffentlichen Raum zu verbessern.

Im Rahmen des Entwicklungskonzepts wurden grundlegende Leitlinien und Ziele sowie darauf aufbauend erste mögliche Projekte erarbeitet. Vorgesehen ist dabei etwa die historischen Orte zu stärken – in dem Gebiet gibt es einen hohen Anteil an denkmalgeschützten Gebäuden –, die bestehenden Versorgungszentren zu stabilisieren, und Erholungs-, Spiel-, und Bewegungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Kulturangebote zu schaffen.

Parkhaus am Saatwinkler Damm könnte umgenutzt werden

Als konkretes Projekt wird unter anderem vorgeschlagen, das leerstehende Parkhaus an der Ecke Haselhorster Damm/Saatwinkler Damm umzunutzen und sowie ein Leit- und Informationssystem in dem Gebiet aufzubauen. Für die Uferpromenade am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, Wege entlang der Siemensbahn-Trasse oder den Rohrdamm heißt es, dass dort Grünverbindungen geschaffen oder vorhandene ergänzt werden könnten.

An bestehenden Quartiersplätzen, etwa dem Jugendplatz oder am Jungfernheideweg, sollen dem Konzept zufolge öffentliche Treffpunkte mit Aufenthaltsqualität entstehen. Mit Blick auf kulturelle und soziale Angebote wird angestrebt, einen Bibliothekstandort für die Siemensstadt zu etablieren und einen Verbundstandort zu bauen, in dem ein Familienzentrum, ein Seniorentreff oder Räume für Weiterbildung und Kultur Platz finden könnten. Auch eine neue Kita solle geschaffen werden.

Auf der Liste steht zudem, das Einkaufszentrum „Kaufmitte“ zu modernisieren und das Nahversorgungszentrum „Haselhorst“ aufzuwerten. Auch Verbesserungen im Bereich Verkehr und Mobilität, beispielsweise ein barrierearmer öffentlicher Raum, werden in den Maßnahmen genannt. Als weiterer Punkt spielt die Beteiligung der Bevölkerung eine Rolle, zum Beispiel über einen Quartiersbeirat.

Konzept muss noch von Bezirk und Senat beschlossen werden

An der Erstellung des Konzepts wurden auch Bürger beteiligt, aufgrund der momentanen Situation in erster Linie digital. Dabei hat es laut den Verantwortlichen knapp 500 Online-Beiträge gegeben. Aktuell befänden sich die Maßnahmen in der Konkretisierung und weiteren Abstimmung mit den Fachämtern, hieß es im Ausschuss. Wie Stadtrat Frank Bewig (CDU) sagte, sollen in das Konzept vor allem Projekte aufgenommen werden, die man später selbst beschließen und gezielt umsetzen könne.

Das Entwicklungskonzept soll Anfang des neuen Jahres vom Bezirk beschlossen werden, sagte Projektleiter Kube. Im Anschluss geht es an den Senat. Auch dort sei ein Beschluss nötig, damit das Gebiet in des Förderprogramm aufgenommen werden kann. Gibt es keine Verzögerungen, „würde das bedeuten, dass bereits im kommenden Jahr ein Gebietsbeauftragter die Arbeit aufnehmen kann und weitere Fachkonzepte und Untersuchungen beauftragt werden können“, erklärte Kube. Das betreffe etwa die Verkehrsraumuntersuchung.

