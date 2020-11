Platz vor dem Rathaus Spandau nach Wasserrohrbruch gesperrt

Berlin. Ein Eingang sowie die Rolltreppe vom Rathausvorplatz zum U-Bahnhof Rathaus Spandau waren schon seit einigen Monaten gesperrt, nun sind auch große Teile des Platzes nicht mehr zugänglich. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch, der sich bereits vor längerer Zeit ereignet hat. Nun starten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihre notwendigen Reparaturarbeiten.

Bei dem Wasserrohrbruch seien „große Teile des Gehwegs vor dem Treppenausgang und Teile neben dem Ausgang unterspült“ worden, teilt BVG-Sprecher Markus Falkner auf Anfrage mit. „Sondierungen sowie Messungen der Verdichtung des umliegenden Erdreichs durch Prüflabore erfolgten.“

Die U-Bahn-Anlagen wurden laut BVG durch den Wasserschaden zwar nicht beschädigt, dennoch muss gehandelt werden: Die Sanierung des Bodens erfolge jetzt in Teilabschnitten, so Falkner. „Dabei müssen dennoch aus Sicherheitsgründen der gesamte unterspülte Bereich und auch Bereiche für die Baulogistik etc. großflächig abgesperrt werden.“

Bushaltestelle vor dem Rathaus Spandau wurde verlegt

Dass die Sanierung erst Monate nach dem Rohrbruch erfolgt, hängt auch damit zusammen, dass der Platz vor dem Rathaus wohl einer der meist besuchten Orte im Bezirk ist. Es ist der Zugang zur Altstadt und gleichzeitig zentraler Umsteige-Punkt.

Vor dem Rathaus halten zahlreiche Buslinien verteilt auf mehrere Haltestellen, auch ein Taxistand befindet sich dort. Im Sommer musste die BVG eigenen Angaben zufolge deshalb zunächst noch ein Umlenkungskonzept für den Verkehr entwickeln.

Das heißt auch, dass es in nächster Zeit Einschränkungen für Fußgänger, Radfahrer und Fahrgäste gibt. „Unsere Baufachleute tun wie immer alles, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Falkner, „einige Maßnahmen waren aber nötig.“ So sei die Bushaltestelle weiter nach hinten verlegt, Fußgänger haben damit einen etwas längeren Weg. Der Radweg sei in Absprache mit der Verkehrslenkungsbehörde verschwenkt worden, der Ausgang des U-Bahnhofs bleibe weiter gesperrt.

Ende der Bauarbeiten am U-Bahnhof noch nicht terminiert

Auch der Wochenmarkt, der normalerweise vor dem Rathaus stattfindet, musste verlegt werden. Er findet nun auf dem Marktplatz der Altstadt statt. Bis wann die Einschränkungen gelten, kann das Verkehrsunternehmen noch nicht sagen. „Die Fertigstellung wird noch einige Zeit dauern“, erklärt der BVG-Sprecher. „Ein genaues Datum können wir derzeit noch nicht nennen.“

Die derzeitige Situation kann schon einmal ein Vorgeschmack sein auf das, was in einigen Jahren bevorsteht. So plant die BVG, auf der Rathausseite einen Aufzug zu bauen, damit der U-Bahnhof barrierefrei von der Fußgängerzone erreichbar ist.

Auch die Rampen sollen als technische Anlage zurückgebaut und neu errichtet werden. Eine Umsetzung erfolgt laut BVG voraussichtlich aber erst nach 2024. Zudem will auch der Bezirk den Rathausvorplatz umgestalten und zu einem barrierefreien Stadtplatz entwickeln. Hier ist ein Baustart nicht vor 2023 zu erwarten.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.