Neue Filme, neues Konzept: So bewirbt sich Spandau künftig

Berlin. Spandau will sich und vor allem sein Hauptzentrum sichtbarer machen – bei Touristen, Kunden, aber auch Unternehmen. Obwohl das öffentliche Leben und insbesondere der Tourismus bedingt durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt sind, arbeitet der Bezirk deshalb an verschiedenen Projekten, um sich zukünftig besser zu vermarkten. Es geht um neue Image-Filme und ein neues Konzept, zudem gibt es Veränderungen bei der Tourist-Information in der Altstadt Spandau.

„Die Umsetzung des Marketings für das eigentliche Hauptzentrum im Bezirk ist ein wichtiger Punkt“, erklärt Patrick Sellerie, Leiter der Spandauer Wirtschaftsförderung. Gemeint sind damit die Altstadt Spandau mit den historischen Siedlungsgebiet, dem Kolk, aber auch das Gebiet bis hin zu den Spandau Arcaden. An der Kreuzung vor dem Rathaus sind Sellerie zufolge - zumindest in normalen Zeiten – täglich 10.000 Menschen unterwegs. Plakatkampagne und Internetauftritt für die Altstadt Spandau geplant Der Bezirk hat nach erfolgreicher Ausschreibung nun eine Berliner Agentur gefunden, die ein Marketingkonzept inklusive erster Kampagnen für das Spandauer Zentrum erarbeiten soll. 90.000 Euro werden dafür über das Förderprogramm „Lebendige Zentren und Quartiere“, zu dem die Altstadt gehört, zur Verfügung gestellt, ein Jahr soll das Projekt dauern. „Wir arbeiten gern mit dem Blick von außen“, sagt Sellerie. Den werde die Agentur haben. Den Auftakt soll es Mitte des Monats geben. Im Rahmen des Projekts soll eine Internetseite für die Altstadt Spandau entstehen, außerdem Social-Media-Profile und eine Plakatkampagne. Ziel sei es, dass am Ende aus den verschiedenen Gewerbetreibenden eine Standortgemeinschaft entstehe, die spätere Kampagnen möglichst alleine umsetzen kann, erklärt Sellerie. Für die Altstadt Spandau sollen die Besonderheiten des historischen Zentrums herausgestellt werden: Man könne einkaufen und Sightseeing machen, finde dort aber auch Gastronomie, Dienstleister, Ärzte und andere Vertreter der Gesundheitsbranche. „Das wollen wir alles zusammengepackt nach außen vermarkten“, sagt Sellerie. Dazu soll ein gemeinsames Logo und Design genutzt werden. Imagebroschüre zeigt touristische Highlights von Spandau Wie wichtig eine gemeinsame Website der Altstadt-Vertreter ist, erklärt der Wirtschaftsförderer auch mit Verweis darauf, dass bislang viele Gewerbetreibende im Netz und den sozialen Netzwerken noch gar nicht vertreten seien. In die Erarbeitung sollen die Händler einbezogen werden, auch Schulungen seien geplant. Die Spandau Arcaden haben bereits Profile auf Facebook oder Instagram, hier kann sich Sellerie Kooperationen vorstellen, um „das Hauptzentrum zusammen herauszuarbeiten“. Mit der Plakatkampagne soll das Spandauer Zentrum auch über den Bezirk hinaus beworben werden, idealerweise berlinweit oder in U-Bahnhöfen. „Wir wollen die Zielgruppe direkt ansprechen, ohne dass man merkt, dass das aus der Verwaltung kommt“, sagt Sellerie. „Es soll nichts Verstaubtes werden.“ Die Agentur habe hierzu bereits Beiträge vorgestellt, die Betrachter überraschen können.

Mit dem Ziel, mehr Besucher nach Spandau zu holen, hatte sich der Bezirk bereits bis Mitte 2019 im Rahmen eines zweijährigen Tourismus-Projekts beschäftigt. Nun wird beruhend auf die entwickelten Inhalte auch eine 40-seitige Imagebroschüre herausgegeben. Diese soll den Hotels im Bezirk für deren Gäste zur Verfügung gestellt und in Zukunft auch bei Messen verteilt werden. Tourist-Information in der Altstadt wird komplett renoviert Zudem stehen Veränderungen bei der Tourist-Information im Gotischen Haus an. Die wurde zuletzt von der Agentur „Partner für Spandau“ betrieben, in Zukunft will das der Bezirk selbst machen. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, sagt Sellerie. Auch „Partner für Spandau“-Geschäftsführer Sven-Uwe Dettmann sagt, er halte das für die richtige Entscheidung. „Wir haben die Information immer gerne und mit viel Engagement betrieben. Aber die Ansprüche steigen und die kann man nur mit mehr Geld erfüllen. Das geht nur in kommunaler Hand.“ In dem Zuge soll die Tourist-Information dann auch komplett renoviert und neugestaltet werden. Vorgesehen ist ein digitales Angebot, eine Sitzecke und eine Spielecke für Kinder. Möglichst zum neuen Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dreharbeiten für neuen Imagefilm sind abgeschlossen Spätestens bis dann soll auch ein neuer, touristischer Imagefilm fertig sein. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, derzeit läuft Sellerie zufolge der Schnitt bei der zuständigen Produktionsfirma. Der maximal drei Minuten lange Film soll auf YouTube zu finden sein, aber auch in kürzere Sequenzen runtergebrochen werden, die dann in sozialen Netzwerken geteilt werden können. Gezeigt werden die touristischen Highlights – Altstadt, Zitadelle, Industriekultur oder das viele Grün –, aber es solle auch eine Geschichte drum herum erzählt werden, sagt Sellerie. „Es gibt einen roten Faden.“ Auch einen Wirtschaftsfilm hatte der Bezirk geplant, um Spandau als Standort für Unternehmen zu bewerben. „Wir wollen zeigen, was sich hier entwickelt hat und dass es hier auch Chancen gibt, sich zu entwickeln“, sagt Sellerie, wenngleich er einräumt, dass die Zahl der noch verfügbaren Grundstücke auch in Spandau begrenzt ist. Die Dreharbeiten, die auch bei einigen Betrieben im Bezirk stattfinden sollen, wurden nun jedoch erstmal verschoben. Voraussichtlich 2021, wenn sich die Situation etwas entspannt hat, sollen sie nachgeholt werden. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.