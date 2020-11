Nötige Sanierung: Spandauer Oberschule schreibt Brandbrief

Berlin. Es ist inzwischen drei Jahre her, dass die Spandauer Carlo-Schmid-Oberschule berlinweit bekannt wurde. Damals, in den Herbstferien 2017, waren Teile der Decke im Foyer nach einem Wasserrohrbruch abgestürzt. Der Schaden wurde in weniger als zwei Monaten behoben, doch andere Baumängel blieben, etwa Defekte bei Heizung und Lüftung oder das undichte Dach. Die Schule hat sich deshalb nun mit einem Brandbrief noch einmal an Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD), die Senatsbildungsverwaltung und die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge gewandt.

Die Carlo-Schmid-Oberschule ist einer der Großschadensfälle, die im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive von der Howoge übernommen werden sollen. Seit 2018 ist das bereits klar, und in dem Zusammenhang, so schreiben es Schulleiterin Bärbel Pobloth und Enrico Berndt, Vorsitzender der Gesamtelternvertretung an der Carlo-Schmid-Oberschule und vom Bezirkselternausschuss, „kam die Hoffnung auf, dass sich die desolate Situation unserer maroden Schule vielleicht doch durch die Schulbauoffensive beenden ließe“.

Keller der Carlo-Schmid-Oberschule erneut überschwemmt

Inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt. Denn auch wenn Bestandserfassung, Partizipationsverfahren und weitere Abstimmungen stattgefunden haben, sind Ergebnisse bis heute nicht bekannt, geschweige denn, dass sich die Lage in der Schule deutlich gebessert hat. „Die Situation an unserer Schule entspricht im Wesentlichen meinem Schreiben vom 25.05.2018, mal abgesehen davon, dass die Deckenerneuerung im Rahmen der Brandschutzsanierung abgeschlossen wurde“, schreibt Pobloth in dem Brief.

Erst Ende September habe es erneut eine Havarie gegeben, sodass der gesamte Keller überschwemmt worden sei und vielfältige Schäden verursacht wurden. Auch mit dem Dach gibt es nach wie vor Probleme. „Die Gymnastikhalle steht bei Regen immer wieder unter Wasser und kann nicht mehr benutzt werden, da die Feuchtigkeit Schimmel hervorruft und das Holz aufquillt“, heißt es.

Und dann kommen noch die Fenster hinzu. Diese ließen sich nicht überall öffnen, sodass Lüften ein „großes Problem“ darstelle – obwohl gerade das während der Corona-Pandemie als entscheidend für ein geringes Infektionsrisiko während des Schulunterrichts angesehen wird.

Sanierungskosten wurden auf 35 Millionen Euro geschätzt

Regelmäßige Bauarbeiten gibt es an der Schule dabei schon seit 2014, etwa am Brandschutz, oder an einer Hausmeisterwohnung, die zu Musikunterrichtsräumen umgestaltet wurde. Zwischen 2016 und 2019 sind laut einer Übersicht der Senatsfinanzverwaltung fast fünf Millionen Euro in Sanierungsarbeiten investiert worden. Dennoch nennt Elternvertreter Berndt die Maßnahmen der vergangenen Jahre eine „Flickschusterei“. „Am Ende regnet es in der Halle nach wie vor durch, und es ist kein Unterricht möglich“, sagt er. Jetzt, meint Berndt, sei „Schluss mit lustig“, es müsse endlich etwas passieren. Am liebsten wäre allen sowieso, wenn es, mit Blick auf den Sanierungsstau, einen Neubau gäbe.

Tatsächlich wurde laut Senatsfinanzverwaltung mit Gesamtkosten von fast 35 Millionen Euro für die Sanierung gerechnet, wobei das nur eine grobe Schätzung ist. Eine realistischere Einordnung der Kosten ist aufbauend auf das Sanierungskonzept möglich, das allerdings noch nicht abgeschlossen ist.

Eigentlich hatte das Bezirksamt angenommen, dass schon 2019 belastbare Zahlen vorliegen, sodass entschieden werden kann, ob ein Neubau oder eine Sanierung wirtschaftlicher ist. Dann wurde mit dem Sanierungskonzept Anfang 2020 gerechnet, doch es kam erneut zu Verzögerungen, weil „noch eingehendere Untersuchungen der Gebäudesubstanz erforderlich“ gewesen seien. Das hatte Bezirksbürgermeister Kleebank Mitte des Jahres in einem Zwischenbericht zu einem 2018 beschlossenem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung mitgeteilt, in dem ebenfalls ein Neubau gefordert wurde.

Sanierungskonzept der Howoge bis Januar 2021 erwartet

Wie eine Sprecherin der Howoge auf Anfrage mitteilt, sei die baufachliche Bestandserfassung im Januar 2020 abgeschlossen und das Partizipationsverfahren zur Bedarfsermittlung der Schule durchgeführt worden. „Die Ergebnisse befinden sich in Abstimmung zwischen dem Bezirksamt und der Senatsbildungsverwaltung“, erklärt sie. Dabei geht es auch um eine Erweiterung der Schule, denn die Schülerzahlen steigen. Zuletzt waren es 1035.

Erst im Anschluss könne das Sanierungskonzept fertiggestellt und mit einer Kostenschätzung unterlegt werden. Laut Bezirksamt wird mit dem Konzept nun bis Januar 2021 gerechnet. Auch wenn die finale Schätzung damit noch aussteht, geht die Howoge zurzeit aber nicht von einem Neubau aus. „Als Auftrag für die Carlo-Schmid-Schule ist eine Sanierung formuliert“, erklärt die Sprecherin. „Die baufachliche Einschätzung sieht darin auch ein wirtschaftliches Vorgehen begründet.“

An der Carlo-Schmid-Oberschule kommt zu dem Frust über die aktuelle Situation die Sorge hinzu, dass am Ende bei dem Bauvorhaben gespart werden muss. Denn die Berliner Schulbauoffensive wird insgesamt teurer als zunächst geplant. Im Sommer hob der Senat den Kreditplanfond der Howoge für die Berliner Schulbauoffensive auf zwei Milliarden Euro an. Noch 2018 lag der Rahmen bei 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro.

Kleebank, der auch Mitglied der Taskforce Schulbau ist, bestätigt, dass man versuche, „alle Einsparpotenziale auszuloten“. Ergebnisse müsse man noch abwarten. Klar ist: „Mit jeder Verzögerung steigen die Kosten“, so Kleebank. An der Carlo-Schmid-Oberschule aber will man keine Verzögerungen mehr hinnehmen. „Im Namen des Kollegiums und der Elternschaft fordern wir Sie auf der Sanierung/ dem Neubau unserer Schule höchste Priorität einzuräumen und die unhaltbaren Zustände endgültig zu beseitigen“, schreiben Pobloth und Berndt deshalb zum Abschluss ihres Briefs.

