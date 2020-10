U-Bahn in Berlin: U7 bis Heerstraße - Studie steht kurz vor dem Abschluss

Seit Monaten wird untersucht, ob die U7 vom Rathaus Spandau zur Heerstraße verlängert werden kann. In Spandau fordern das viele.

Berlin. In Spandau ist sie seit Jahren ein Thema: die mögliche Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 bis zur Heerstraße, um die dortige Großsiedlung besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Bereits Anfang 2019 wurde ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen. Seit Anfang dieses Jahres lässt auch die Senatsverkehrsverwaltung prüfen, inwieweit eine solche Verlängerung machbar ist. Der Abschluss steht nun bevor.