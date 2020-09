Spandauer Rieselfelder: Verkaufsverhandlungen laufen wieder

Die Rieselfelder Karolinenhöhe in Spandau sind Landschaftsschutzgebiet. Bezirk und Stadtgüter wollen sie kaufen.

Berlin. Es ist inzwischen acht Jahre her, dass ein Vorhaben der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für großen Aufruhr in Spandau sorgte: Damals überlegte das Unternehmen, die circa 280 Hektar umfassenden Rieselfelder Karolinenhöhe im Süden des Bezirks zu verkaufen, weil die Fläche für die BWB keine Verwendung mehr hatte. Auch ein privater Käufer, ein Gastronom, war im Gespräch – was vor allem Anwohner und Landwirte, die das Areal nutzen, beunruhigte.