Quartier an der Paulsternstraße in Berlin Spandau: Erste Häuser sind fertig

Die Hälfte der 24 neuen Gebäude im Quartier an der Paulsternstraße in Spandau sind bereits fertig.

An der Paulsternstraße in Spandau entstehen knapp 500 Wohnungen. Die ersten werden nun früher als geplant bezogen. Eine Kita folgt.

Berlin. An der Paulsternstraße in Spandau entsteht seit Ende 2018 ein neues Quartier – nun sind die ersten Wohnungen fertig geworden, und das sogar vier Monate früher als ursprünglich geplant. An zwölf der insgesamt 24 Häuser sind die Bauarbeiten inzwischen beendet, wie die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen WBM und Degewo am Montag mitteilten. Damit sind bereits gut 200 neue Wohnungen entstanden und teilweise auch schon bezogen. Insgesamt umfasst das neue Viertel 483 überwiegend barrierefreie Wohnungen.