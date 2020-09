Ein Brandenburger soll SPD-Bürgermeister in Spandau werden

Der frühere Schulleiter Henning Rußbült ist im Bezirk gut vernetzt, aber er lebt in Falkensee jenseits der Landesgrenze und ist neu in der SPD.

Was einmal gut funktioniert hat aus Sicht der Spandauer SPD, das soll auch noch einmal klappen. 2011 präsentierte der damals wie heute mächtige Kreisvorsitzende Raed Saleh den bis dahin in der Politik weitgehend unbekannten Schulleiter Helmut Kleebank als Bürgermeisterkandidaten der Sozialdemokraten. Kleebank machte nach allgemeiner Einschätzung einen guten Job. Nun strebt er in den Bundestag, will im Herbst 2021 das Direktmandat anstelle des nicht mehr antretenden Swen Schulz erringen.