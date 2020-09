In Spandau wird derzeit auf dem Gelände des Evangelischen Johanesstift die "Schule ohne Grenzen" gebaut.

Auf dem Gelände des Johannesstift in Spandau entsteht die „Schule ohne Grenzen“. Der Bau wird vor allem durch Spender finanziert.

Bildung Besondere inklusive Schule soll in Spandau 2021 eröffnen

Berlin. Das Datum, wann die Bauarbeiten abgeschlossen sein sollen, hat Andreas Mörsberger, Vorstand der Johannesstift Diakonie, schon im Blick: Am 30. Juni 2021 soll es soweit sein und die neue inklusive Schule auf dem Gelände des Evangelischen Johannesstift in Spandau fertig werden. Pünktlich, damit ab dem kommenden Schuljahr rund 200 Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen dort gemeinsam unterrichtet werden können. „Wir liegen absolut im Zeitplan“, sagte Mörsberger beim Richtfest am Freitag, er sei zuversichtlich, dass das angestrebte Datum eingehalten werde.